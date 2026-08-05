Tunisie: Foot - L'international tunisien Khalil Ayari prêté à l'USL Dunkerque

5 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le club de deuxième division française, l'Union sportive du littoral de Dunkerque, a annoncé mardi s'être attaché les services de l'international tunisien, Khalil Ayari, sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027 en provenance du Paris Saint-Germain.

Le PSG, double vainqueur de la Ligue des champions européenne, avait engagé le jeune ailier tunisien de 21 ans pour cinq ans en provenance du Stade tunisien moyennant une enveloppe d'un million d'euros.

Khalil Ayari avait pris part avec les Aigles de Carthage à la dernière coupe du monde organisée aux Etats Unis, au Canada et au Mexique.

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