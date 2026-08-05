Tunisie: Coopération bilatérale et énergie - Entretien téléphonique entre Mohamed Ali Nafti et son homologue libyen

5 Août 2026
La Presse (Tunis)

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu, ce 5 août 2026, un entretien téléphonique avec Taher Al-Baour, chargé de la gestion du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de l'État de Libye.

Les deux Ministres ont évoqué les différents aspects de la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de son développement, notamment dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables. Ils ont convenus de préparer dans les meilleures conditions la prochaine échéance bilatérale, qui sera consacrée à l'examen des moyens de renforcer les programmes de coopération économique, technique et énergétique entre les deux Pays.

À cette occasion, le Ministre a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à la sécurité, à la stabilité et au développement de la Libye, dans le cadre d'un règlement interlibyen, sous l'égide des Nations Unies, garantissant son unité territoriale.

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