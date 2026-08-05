Tunisie: Kram - La Transtu déclare la guerre aux dépôts de déchets ménagers sur la voie ferrée

Déchets ménagers sur les rails, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) ne laissera pas passer.

Dans un communiqué publié mardi, soir, la société a annoncé des poursuites judiciaires contre tout riverain ou commerçant avéré coupable d'avoir jeté des ordures sur la voie ferrée de la gare de El Kram, en coordination avec les autorités sécuritaires et locales.

Les faits sont précis. Des résidents et des propriétaires de commerces voisins ont délibérément déversé des déchets sur la voie ferrée de la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa.

Résultat : un danger direct pour la circulation des trains, une atteinte criarde à l'environnement et une dégradation du cadre de vie autour de la gare.

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La Société est catégorique : jeter des déchets dans l'emprise ferroviaire constitue une atteinte manifeste contre le domaine public. Ce n'est pas seulement une gêne pour le service, c'est aussi et surtout un acte passible de sanctions pénales.

En attendant les suites judiciaires, les équipes de nettoyage du soir et de nuit sont intervenues pour dégager les voies et rétablir des conditions d'exploitation normales sur la ligne.

La société appelle les riverains et commerçants à respecter les règles d'hygiène de base afin de préserver la sécurité de la circulation des trains et protéger le service public.