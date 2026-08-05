Afrique: La chaîne Canal+ va diffuser l'ensemble des coupes d'Europe de football sur le continent

Le groupe Canal + a annoncé mardi 4 août avoir acquis l'intégralité des droits dans toutes les langues des coupes d'Europe masculines de clubs pour diffusion en Afrique subsaharienne. Cela signifie la diffusion notamment de la ligue des Champions ou de la ligue Europa à partir de mi-2027 et ce pour quatre ans, jusqu'en 2031.

Investir dans ses droits de diffusion n'est pas une surprise pour Gérard Akindes, chercheur béninois en économie du sport : « Pour Canal+, c'est juste l'expansion de leur marché africain ». Ces compétitions sont particulièrement prisées sur le continent. « Surtout la ligue des Champions. C'est la compétition la plus regardée en Afrique. C'est une compétition très populaire où il y a tous les grands clubs européens suivis en Afrique et puis les footballeurs africains aussi qui jouent dans ces clubs-là. C'est donc un positionnement important pour Canal+ », ajoute le chercheur.

Après le rachat du leader anglophone Multichoice, l'an passé, Canal+ poursuit donc sur sa lancée. « C'est juste une continuité de cette approche qui est un peu de consolidation de leur position sur le marché subsaharien. BeIN Sports contrôle le marché nord-africain et arabophone. Et Canal+ est en train de devenir tout doucement le seul fournisseur de contenu international de football en Afrique subsaharienne. New World TV est pratiquement le seul concurrent panafricain de Canal + en Afrique subsaharienne. Ce sont des coûts qui sont très élevés et New World TV n'a pas la taille de marché et l'audience pour être très compétitif sur certaines compétitions », remarque Gérard Akindes.

Le coût de cette opération n'a pas été révélé. Elle pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. Fort de 40 millions d'abonnés dans plus de 70 pays, le groupe Canal + devrait rentabiliser cet investissement notamment grâce à la vente de droits publicitaires.

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