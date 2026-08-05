Nigeria: PalmPay, une fintech axée sur le pays, envisage une introduction en bourse à Hong Kong

PalmPay Ltd. se prépare à une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong, alors que cette fintech axée sur l'Afrique cherche à lever environ 200 millions de dollars auprès d'investisseurs, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Ce tour de table valorise l'entreprise à plus d'un milliard de dollars, ce qui confère à PalmPay le statut de « licorne ».

Les discussions se poursuivent, et le montant de la levée de fonds, la valorisation ainsi que le projet d'introduction en bourse sont susceptibles d'évoluer. PalmPay n'a pas encore fixé de date de cotation ni désigné les banques chargées de la vente des actions. Une cotation à Hong Kong permettrait à l'entreprise d'accéder aux investisseurs asiatiques alors qu'elle poursuit son expansion en Afrique et en Asie du Sud.

Ce projet fait suite à la décision de PalmPay de faire de Hong Kong le siège de ses opérations multi-marchés. La société a signé un accord avec l'Office for Attracting Strategic Enterprises de Hong Kong, qui soutient les entreprises s'implantant dans la ville. Ce choix de siège place PalmPay à proximité de ses actionnaires asiatiques et de nouvelles sources de capitaux.

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PalmPay a démarré ses activités au Nigeria en 2019 après avoir levé 40 millions de dollars auprès d'investisseurs menés par Transsion, le fabricant des téléphones Tecno, Infinix et Itel. Parmi ses autres bailleurs de fonds figurent NetEase et MediaTek. Elle a levé 100 millions de dollars supplémentaires en 2021 et a levé environ 140 millions de dollars depuis son lancement.

L'entreprise compte plus de 35 millions d'utilisateurs enregistrés et environ 1 million de clients professionnels. Ses services comprennent les virements, le paiement de factures, l'épargne, les cartes, le crédit et les assurances proposés par l'intermédiaire de partenaires. PalmPay est devenue rentable en 2025 et exerce ses activités grand public au Nigeria, en Tanzanie et au Bangladesh, tandis qu'elle propose des services de paiement aux entreprises au Ghana et en Afrique du Sud.

Points clés à retenir

Ce tour de table permettrait à PalmPay de disposer de liquidités pour financer son expansion, tout en fixant une valorisation susceptible de servir de référence pour une introduction en bourse à Hong Kong. Une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars la placerait au même rang que les « licornes » africaines du secteur des technologies financières telles qu'OPay, Flutterwave et Moniepoint ; toutefois, une valorisation en capital-investissement ne garantit pas une valorisation équivalente en bourse.

Les investisseurs publics auront besoin d'informations sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, l'activité des clients, les coûts et les risques sur chaque marché. Le choix de Hong Kong par PalmPay reflète la structure de son actionnariat et ses liens commerciaux. Transsion, NetEase et MediaTek sont basées en Asie, tandis que la société dessert des utilisateurs en Afrique et en Asie du Sud.

Hong Kong permet de relier ces différents volets de l'activité et d'offrir un accès à des investisseurs familiarisés avec les entreprises spécialisées dans les paiements et les technologies grand public. L'introduction en bourse pourrait également offrir une voie de sortie aux actionnaires de la première heure et fournir à PalmPay des actions qu'elle pourra utiliser pour des acquisitions ou pour rémunérer son personnel.

L'entreprise reste toutefois confrontée à des risques liés à la réglementation, à la fraude, aux fluctuations monétaires et à la concurrence au Nigeria, son principal marché. Son recours aux téléphones Transsion pour la distribution lui a permis de gagner des clients, mais les investisseurs vérifieront si ces utilisateurs génèrent des bénéfices et restent actifs. Ce tour de table de 200 millions de dollars constitue la prochaine étape. Une introduction en bourse dépendra des conditions de financement, de la conjoncture du marché et de la capacité de PalmPay à se conformer aux obligations d'information financière.