Sénégal: Inondations à Ballou - Les pouvoirs publics invités à privilégier des solutions durables (maire)

Bakel — Le maire de la commune de Ballou (Bakel), Cheikhouna Camara a invité les pouvoirs publics à privilégier des solutions durables contre les inondations, en mettant en place de véritables ponts et non de simples ouvrages de franchissement pour permettre aux populations locales de se déplacer en toute sécurité.

"L'ouvrage de franchissement qui reliait les villages de Yaféra, Aroundou et Ballou n'est plus praticable depuis les pluies diluviennes récentes enregistrées", a-t-il dit à l'APS, lors d'une visite de cet ouvrage endommagé depuis, vendredi dernier, après un cumul pluviométrique de 102 mm enregistré à Ballou.

"Ce qui nous étonne en plus, c'est que depuis ces pluies, plusieurs routes sont coupées, devenant impraticables", a-t-il ajouté, exprimant toute son inquiétude face à cette situation.

Le maire de Ballou dit craindre d'éventuels dégâts que pourraient occasionner d'autres inondations, plus importantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Cheikhouna Camara, le pont endommagé reliant les villages de Yaféra, Aroundou et Ballou, n'est en réalité qu'un ouvrage de franchissement.

Il a indiqué que sa destruction partielle a compliqué davantage la situation par rapport à avant. Selon lui, "au niveau de la partie endommagée, on pouvait aider les gens à traverser le marigot (Harakole) mais plus maintenant".

La commune de Ballou, département du Bakel, est depuis 2024, fortement touchée durant l'hivernage par des inondations entrainant des dégâts matériels et agricoles.

Le maire Cheikhouna Camara en appelle ainsi à trouver des solutions durables pour mettre fin à ces problèmes.

"Pour cela, il faudrait que l'Etat puisse faire appel au Génie militaire pour construire de véritables ponts durables. On ne peut pas chaque année, vivre de pareilles situations", déclare-t-il.