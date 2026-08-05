Afrique: Afrobasket féminin U18 2026 - le Sénégal vise un succès d'entrée contre le Cameroun, selon la capitaine

Dakar — La capitaine de l'équipe nationale féminine de basketball U18 du Sénégal, Aminata Fall, a assuré que les Lioncelles abordent avec "détermination" leur entrée en lice à l'Afrobasket féminin 2026 de la catégorie face au Cameroun, mercredi à 16h GMT à Abidjan (Côte d'Ivoire).

S'exprimant dans une vidéo partagée par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) sur sa page Facebook, mardi, la capitaine des Lioncelles a affiché les ambitions de l'équipe nationale des moins de 18 ans pour cette première sortie.

"Nous nous préparons pour notre match de demain (mercredi) contre le Cameroun. Nous sommes prêtes et déterminées à gagner afin de commencer la compétition de la meilleure des manières", a déclaré Aminata Fall.

Selon elle, un succès d'entrée constituerait un atout important pour la suite de la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous savons qu'une victoire va nous booster pour aller le plus loin possible. Nous sommes prêtes et nous allons tout donner pour ramener la coupe à la maison", a-t-elle affirmé.

Aminata Fall s'est également réjouie de l'état d'esprit qui règne au sein du groupe.

"L'ambiance est bonne. Nous nous amusons ensemble et c'est parfait. Nous sommes toutes sur la même longueur d'onde", a-t-elle souligné.

La capitaine des Lioncelles a lancé un appel aux supporters sénégalais. "Nous demandons au peuple sénégalais de nous soutenir et de nous accompagner afin de nous aider à ramener la coupe", a-t-elle dit.

Le Sénégal, logé dans la poule C, évoluera aux côtés du Nigeria, du Cameroun et de la Tunisie. L'objectif de l'équipe nationale féminine de basketball U18 sera également de décrocher une qualification pour la Coupe du monde U19 féminine de la FIBA 2027.

Les Lioncelles ont rejoint Abidjan dimanche en vue de cette compétition continentale.

Les Afrobaskets U18 masculin et féminin se tiendront du 5 au 16 août 2026.

Les Lionceaux évolueront dans le groupe C avec le Cameroun, la Tunisie et le Rwanda.

Ils affronteront le Rwanda, jeudi à 17 GMT, pour leur première sortie.

Les Lionceaux tenteront de s'illustrer afin de décrocher l'une des places qualificatives pour les phases à élimination directe et de se rapprocher d'une qualification à la Coupe du monde U19 masculine de la FIBA 2027.