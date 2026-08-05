Congo-Kinshasa: Ebola - L'épidémie aurait commencé plusieurs mois avant sa déclaration officielle en Ituri (étude)

Dakar — L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) aurait débuté plusieurs mois avant sa déclaration officielle, selon les conclusions préliminaires d'une mission d'enquête scientifique.

D'après un rapport révélé par la revue "Science", trois chercheurs ayant mené une enquête de terrain pendant près d'un mois à Mongbwalu, dans la province de l'Ituri, estiment que les premiers cas probables d'Ebola remonteraient au mois de janvier 2026, soit près de quatre mois avant l'annonce officielle de l'épidémie le 15 mai 2026.

Les chercheurs avancent l'hypothèse qu"'un habitant d'une zone rurale, venu se faire soigner à Mongbwalu, aurait introduit le virus" dans cette cité minière située à environ 80 kilomètres de Bunia.

Dans leur analyse, ils relèvent que "la maladie se serait ensuite propagée dans les localités environnantes "sans être détectée".

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L'enquête fait notamment état du décès, le 25 janvier, d'une femme de 50 ans présentant des symptômes compatibles avec Ebola, notamment des vomissements de sang. Plusieurs membres de sa famille et de son entourage seraient ensuite tombés malades, renforçant l'hypothèse d'une transmission précoce.

Les auteurs du rapport s'interrogent sur les raisons ayant permis au virus de circuler aussi longtemps sans être identifié.

Ils évoquent notamment "la culture du secret, des croyances mystiques, la confusion avec d'autres maladies ainsi que des présentations cliniques atypiques qui n'ont pas alerté les personnels de santé".

Selon les dernières données officielles, l'épidémie a déjà fait 1 657 morts pour 3 748 cas confirmés.