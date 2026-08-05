Algérie: Le pays disposée à partager son expertise avec le Soudan

Alger — Le ministre des Mines et des Industries minières, M. Mourad Hanifi, a reçu, mardi, l'ambassadeur soudanais, M. Abdelhafid El-Awad Sid Ahmed El-Fekki, auquel il a fait part de la disponibilité de l'Algérie à partager son expertise dans le secteur avec le Soudan, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la recherche et de l'exploration minières, de la cartographie géologique pour identifier et développer les gisements souterrains prometteurs et de la valorisation des ressources minières, en accordant la plus grande importance au développement des industries de transformation au niveau local, afin d'accroître leur valeur ajoutée.

Les deux parties ont également évoqué la qualification technique à travers l'accompagnement et la formation des cadres et ingénieurs soudanais au sein des écoles et instituts algériens spécialisés en génie minier, en sus de la gouvernance, de l'encadrement et de la modernisation des organismes miniers, selon la même source.

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Pour concrétiser ces axes opérationnels sur le terrain, les deux parties sont convenues d'établir des passerelles et des cadres de coopération entre les organismes et établissements miniers homologues, ainsi qu'entre les entreprises opérant dans ce secteur dans les deux pays, afin d'étudier les opportunités de partenariat disponibles et les possibilités de transfert de connaissances.

A cette occasion, M. Hanifi a rappelé "la détermination du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à promouvoir le secteur des mines pour en faire un pilier stratégique de la diversification de l'économie nationale et de la création de richesse hors hydrocarbures", réaffirmant "la pleine disponibilité de l'Algérie à mettre son expérience pionnière et sa longue expertise dans le domaine minier au service des frères soudanais".

Il a, dans ce cadre, évoqué les facilités prévues dans la nouvelle loi régissant les activités minières, qui renforce l'attractivité des investissements, à travers la protection des investisseurs, la garantie de la transparence grâce à la numérisation et la simplification des procédures administratives liées à l'octroi des autorisations, afin d'encourager les entreprises internationales et locales.

De son côté, l'ambassadeur soudanais a salué les réformes opérées et la vision du Gouvernement algérien, indiquant que son pays souhaite tirer parti de l'expérience, des expertises et du savoir-faire algériens, à travers des échanges institutionnels directs débouchant sur des partenariats miniers durables.

Au terme de cette rencontre, "les deux parties ont réaffirmé leur engagement à accélérer la mise en place de mécanismes visant à établir des partenariats au service des intérêts des deux pays et peuples frères", conclut le communiqué du ministère.