Algérie: Djellaoui préside deux réunions sur les projets ferroviaires et portuaires et l'entretien du réseau routier

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, mardi à Alger, deux réunions de coordination consacrées au suivi de l'état d'avancement de nombre de projets stratégiques, notamment dans les domaines ferroviaire et portuaire, ainsi qu'à l'entretien du réseau routier et autoroutier au niveau national, a indiqué un communiqué du ministère.

La première réunion, tenue en présence du Secrétaire général du ministère, du Directeur général de l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP) et d'un représentant de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a été consacrée au suivi de l'avancement des travaux du projet de la ligne ferroviaire minière Est Annaba-Tébessa et du projet d'extension du port phosphatier d'Annaba, prévoyant la réalisation d'un quai minéralier dans le cadre du projet de phosphate intégré.

Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs liés au lancement des travaux de réalisationde la ligne ferroviaire Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa et de présenter un bilan sur l'avancement des études relatives au projet de la ligne ferroviaire Ouargla-Tamanrasset, selon la même source.

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Lors de la seconde réunion, consacrée à l'entretien du réseau routier et autoroutier au niveau national, M. Djellaoui a souligné la nécessité d'achever, dans les plus brefs délais, l'ensemble des études d'expertise engagées, insistant sur le lancement de celles relatives aux tronçons restants classés comme points noirs sur le réseau routier et autoroutier, afin d'identifier les causes de dégradation et de déterminer les solutions techniques appropriées.

Il a également appelé à poursuivre la prise en charge des tronçons classés comme points noirs et à assurer un suivi périodique des différents ouvrages d'art, en prenant les mesures nécessaires pour préserver leur viabilité et leur durabilité.

Cette réunion s'est tenue en présence de cadres centraux du ministère, des directeurs des travaux publics des wilayas de Constantine, Biskra, Alger, Béni Abbès, Tindouf et Saïda, des PDG et DG des bureaux d'études et des laboratoires relevant du secteur, à savoir l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP), le Laboratoire des travaux publics du Sud (LTPS), le Laboratoire des travaux publics de l'Ouest (LTPO) et la Société d'études techniques de Sétif (SETS), ainsi que des représentants de l'Algérienne des autoroutes (ADA). L'ensemble des directeurs des travaux publics des wilayas y ont également participé par visioconférence, indique le communiqué.

Au cours de cette rencontre, le ministre a donné des orientations visant à renforcer la sécurité routière par le développement de la signalisation horizontale et verticale sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier, ainsi que par l'installation d'une signalisation de sécurité au niveau de tous les chantiers, en particulier les chantiers nocturnes, afin de garantir la sécurité des usagers et des travailleurs.

M. Djellaoui a également insisté sur l'achèvement, dans les meilleurs délais, des travaux de maintenance en cours sur le réseau routier et autoroutier, tout en renforçant les opérations d'entretien périodique à travers les différents centres de maintenance, les directions régionales des travaux publics et l'ADA, afin d'assurer une intervention rapide et de préserver la disponibilité du réseau routier national.

Le ministre a, en outre, appelé à engager les préparatifs de la saison automnale et hivernale à travers la mise en oeuvre d'un programme proactif de maintenance du réseau routier et autoroutier et l'organisation de visites régulières pour évaluer l'état des ouvrages d'art, soulignant que la préservation du réseau routier et autoroutier constitue une priorité permanente du secteur, en tant que pilier essentiel dans la sécurité des usagers de la route.

Il a aussi insisté sur la nécessité d'assurer un suivi continu et d'accélérer la cadence des interventions, en vue d'améliorer la qualité du service et de garantir la pérennité des routes et des infrastructures.

Par ailleurs, et à l'occasion du quatrième anniversaire de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), célébrée le 4 août de chaque année, M. Djellaoui a salué "le rôle national majeur de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), dans la défense de la patrie, la préservation de sa sécurité et de sa stabilité et l'accompagnement des efforts de développement national", appelant l'ensemble des cadres et des établissements du secteur des travaux publics à participer à la célébration de cette Journée nationale, en reconnaissance des lourds sacrifices consentis par les personnels de l'ANP au service de la patrie, conclut le communiqué.