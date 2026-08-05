Burkina Faso: Conseil régional des Hauts-Bassins - Du matériel sanitaire offert au CSPS de Fo

Le Conseil régional des Hauts-Bassins a remis, le vendredi 24 juillet 2026, des produits sanitaires au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Fo, commune située dans la province du Houet. Ce don d'une valeur de 4 millions francs CFA vise à offrir aux populations des prestations sanitaires de meilleure qualité.

Le Conseil régional des Hauts-Bassins a fait don d'équipements sanitaires au Centre de santé et de promotion sociale de Fo, une commune située dans la province du Houet, sur l'axe Bobo-Dioulasso-Farama dans la région du Guiriko. Il est composé notamment de tensiomètres électroniques, de boite d'accouchement, et d'importants lots de consommables et de médicaments. Ces produits ont coûté plus de 4 millions francs CFA au Conseil régional de Hauts-Bassins.

L'institution a remis, le vendredi 24 juillet 2026, à Bobo-Dioulasso, ce matériel au Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fo, Hermann Millogo, pour le CSPS. Pour son premier vice-président, Hamadé Yameogo, ce don traduit l'engagement du Conseil régional à accompagner les structures sanitaires de la région afin qu'elles puissent répondre aux besoins des populations. « Ces équipements contribueront à renforcer les capacités opérationnelles du CSPS de Fo, à améliorer les conditions de travail du personnel soignant et à offrir aux populations des prestations sanitaires de meilleure qualité », a signifié Hamadé Yameogo.

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Il a invité le personnel à une meilleure utilisation du matériel. Leur bonne gestion, a-t-il dit, encou- ragera le Conseil régional à poursuivre de telles initiatives au profit d'autres formations sanitaires de la région. Le PDS de Fo, Hermann Millogo, a rassuré le donateur qu'il veillera à une gestion rigoureuse et à une utilisation judicieuse de ces équipements et médicaments afin qu'ils profitent aux populations. Il s'est réjoui de ces dons qui viennent répondre à des besoins exprimés par le CSPS et contribuera à améliorer la qualité des soins, à renforcer les capacités de prise en charge des patients et à offrir de meilleures conditions de travail aux agents de santé. Il a souhaité que la collaboration entre les deux entités se poursuive et s'étende à d'autres domaines comme l'éducation.