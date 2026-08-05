Burkina Faso: De l'indépendance à la souveraineté

Le 5 août 1960, la Haute-Volta accédait solennellement à son indépendance sous la conduite du Président Maurice Yaméogo. Cet acte juridique mettait fin au régime colonial et consacrait l'entrée du pays dans le concert des nations libres. Une « victoire » qui fut l'aboutissement de plusieurs décennies de luttes. En effet, en 1932, l'administration coloniale française procédait à la dislocation de la Haute-Volta pour des considérations essentiellement économiques.

Cette décision suscita une mobilisation constante des élites, des syndicats et des autorités coutumières qui refusèrent la disparition de leur entité politique. Leur engagement finit par porter ses fruits avec la reconstitution officielle de la Haute-Volta le 4 septembre 1947. Cette restauration ouvre la voie au renforcement du mouvement nationaliste, à la proclamation de la République autonome en 1958 et l'accession à l'indépendance le 5 août 1960. Malgré cette indépendance, les accords militaires, monétaires, économiques et diplomatiques hérités de la période coloniale maintenaient le pays dans une dépendance qui limitait fortement sa capacité à décider librement de son destin.

C'est dans ce contexte qu'intervient la Révolution démocratique et populaire (RDP). Le 4 août 1983, le capitaine Thomas Sankara engage une profonde rupture politique, économique et idéologique, avec pour ambition de reconstruire la Nation sur des bases nouvelles, libérer les consciences, rompre avec les logiques néocoloniales et restaurer la confiance du peuple en ses propres capacités. Le 4 août 1984 constitue une étape majeure de cette marche vers une indépendance véritable. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des Hommes intègres. Un nouveau drapeau est adopté, tout comme l'hymne national « Le Dytaniè ».

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Au-delà des symboles, c'est une nouvelle identité politique qui se construit, portée par une volonté affirmée de décoloniser les mentalités, de réhabiliter les valeurs africaines et de replacer le citoyen au coeur du développement national. Cette dynamique révolutionnaire sera malheureusement interrompue en octobre 1987 avec l'assassinat du père de la Révolution démocratique et populaire. L'élan engagé vers une souveraineté politique, économique et culturelle s'en trouve brutalement freiné. Pendant plusieurs décennies, les ambitions de transformation profonde du pays cèdent progressivement la place à d'autres orientations qui éloignent le Burkina Faso de certains idéaux de souveraineté portés par la RDP.

Depuis maintenant plus de trois ans, une nouvelle dynamique s'est installée sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré et de la Révolution progressiste populaire (RPP). Dans un contexte sécuritaire et géopolitique inédit, la RPP a engagé un processus de réaffirmation de la souveraineté nationale. Cette orientation se traduit notamment par une redéfinition des alliances internationales, un renforcement des partenariats régionaux à travers la Confédération AES, une reprise en main des questions de défense ainsi qu'une volonté affirmée d'assurer un contrôle accru des ressources nationales et des choix stratégiques du pays. Cela traduit le passage progressif d'une autonomie juridique à une capacité effective de décider librement des orientations nationales.

Au-delà des contextes historiques différents, un fil conducteur relie ces grandes étapes de l'histoire du Burkina Faso. De la lutte pour la reconstitution de la Haute-Volta à l'indépendance de 1960, de la RDP à la RPP, l'objectif demeure le même : permettre au Burkina Faso d'être maître de son destin, en s'appuyant sur ses propres ressources, ses valeurs culturelles et le génie de son peuple. L'indépendance est une conquête juridique et la souveraineté, une lutte permanente. Elle exige une vision, du courage politique, des sacrifices et surtout l'engagement collectif des filles et des fils de la Nation. C'est en consolidant cette trajectoire que le Burkina Faso s'affirmera dans le concert des Nations.