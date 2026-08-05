Ethiopie: « Un accès direct à la mer est essentiel pour réduire les coûts logistiques et stimuler la prospérité régionale », déclare un analyste

Addis Ababa — Lors d'un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), Dr. Eliyas a souligné que l'industrialisation rapide et l'expansion agricole de l'Éthiopie nécessitaient des infrastructures portuaires efficaces et rentables. Le fait de dépendre fortement de couloirs de transit uniques expose les importations et les exportations nationales à des goulots d'étranglement opérationnels, à des retards et à des frais de surestarie exorbitants qui sapent la compétitivité sur les marchés.

L'expansion rapide de la production nationale telle que la transformation à grande échelle d'engrais à Gode et la culture intensive de blé sur des millions d'hectares de terres arables exige un accès portuaire fluide et sans entrave, a déclaré Eliyas.

Un accès maritime direct garantit que les intrants industriels essentiels et les récoltes agricoles sont acheminés sans délai, ce qui réduit les dépenses en devises étrangères liées aux frais de stockage portuaire et préserve la valeur à l'exportation de nos marchandises, a-t-il ajouté.

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Au-delà des frontières nationales, M. Eliyas a souligné qu'une Éthiopie économiquement solide constituait un pilier économique indispensable pour les États voisins. Les grands projets d'infrastructure -- notamment la ligne ferroviaire électrifiée vers Berbera et les liaisons de transport s'étendant vers le Kenya -- démontrent comment la dynamique économique éthiopienne génère un puissant effet d'entraînement qui profite à l'ensemble de la sous-région.

L'intégration économique régionale est inévitable ; les États voisins ont tout à gagner à collaborer avec une économie éthiopienne en pleine croissance, a fait remarquer Eliyas, ajoutant qu'un accès maritime fiable transforme la Corne de l'Afrique en une plaque tournante commerciale interconnectée et hautement compétitive.

Après avoir perdu ses ports de la mer Rouge en 1993, l'Éthiopie a réorienté sa logistique commerciale internationale principalement vers le port de Djibouti, qui traite actuellement plus de 90 % des marchandises importées et exportées par le pays. Si le corridor Addis-Abeba-Djibouti -- dont l'axe central est la ligne ferroviaire éthiopienne-djiboutienne -- a constitué une artère commerciale vitale, le volume considérable de marchandises généré par la population éthiopienne, qui dépasse les 120 millions d'habitants, a exercé une pression opérationnelle immense sur un système logistique reposant sur une seule porte d'entrée.

Afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, d'éliminer les frais de surestarie et de moderniser les échanges commerciaux, le gouvernement éthiopien a mis en oeuvre une stratégie de diversification portuaire.

En garantissant un accès maritime flexible et fiable, l'Éthiopie vise à réduire au minimum les frictions opérationnelles, à faire baisser les prix à la consommation et à favoriser une prospérité inclusive dans toute la Corne de l'Afrique.