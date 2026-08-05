Afrique: Le ministre béninois de la Transformation numérique et de l'Innovation rend visite au service MESOB en Éthiopie

5 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La délégation du Bénin, conduite par le ministre de la Transformation numérique et de l'Innovation, Mahuna Akplogan, a visité aujourd'hui le Modern Service for Organized Benefits (MESOB) en Éthiopie.

La délégation a découvert les activités du MESOB dans le cadre de la collaboration croissante entre les deux pays dans le domaine de la technologie et de l'innovation numérique.

Cette visite avait pour objectif de renforcer les liens institutionnels et de partager des connaissances pratiques sur la manière d'organiser, de développer et de rendre les services numériques plus accessibles aux citoyens et aux entreprises.

Le MESOB est une plateforme moderne de type « guichet unique » conçue pour simplifier l'accès des citoyens aux services publics essentiels.

En regroupant les services de plusieurs agences fédérales au sein d'un même centre numérique et physique, le MESOB garantit une prestation de services publics plus rapide, plus pratique et plus fiable.

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