Ethiopie: FaydaVerse ouvre une nouvelle ère pour la souveraineté numérique et la croissance inclusive de l'Éthiopie , déclare le vice-Premier ministre

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que le lancement de FaydaVerse constituait une étape décisive dans le parcours de transformation numérique de l'Éthiopie, ouvrant un nouveau chapitre vers la souveraineté numérique, l'innovation et la prospérité partagée.

Le lancement officiel de FaydaVerse marque l'évolution de l'écosystème national d'identité numérique éthiopien vers une plateforme d'infrastructure numérique plus large, conçue pour accélérer l'inclusion économique, améliorer la prestation des services publics et renforcer l'économie numérique du pays.

Au cours des dernières années, le programme national d'identité numérique s'est imposé comme l'une des initiatives nationales les plus transformatrices de l'Éthiopie.

Près de 50 millions de citoyens ont été enregistrés, tandis que plus de 160 millions de services de vérification d'identité ont été fournis, permettant ainsi à des millions d'Éthiopiens d'accéder plus efficacement aux services financiers, aux institutions publiques et aux plateformes numériques.

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Fondé sur la confiance, la sécurité et l'inclusion, Fayda est devenu un pilier essentiel de l'économie numérique éthiopienne, a-t-on appris.

Avec la création de FaydaVerse en tant qu'entreprise publique de développement indépendante sous l'égide d'Ethiopian Investment Holdings, l'initiative entre dans une nouvelle phase, dotée d'un cadre institutionnel renforcé et d'une vision élargie pour l'avenir.

Soulignant l'importance de cette évolution dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-Premier ministre Temesgen a déclaré que l'identité numérique était devenue bien plus qu'une simple avancée technologique au XXIe siècle.

Il s'agit d'une infrastructure nationale vitale, comparable aux réseaux routiers, à l'électricité et aux télécommunications, qui constitue le pilier de la compétitivité économique, de l'innovation et du développement durable, a noté le vice-Premier ministre.

« L'identité numérique n'est pas seulement une innovation technologique ; c'est une infrastructure nationale essentielle », a-t-il souligné, en évoquant son rôle dans la construction d'une société plus connectée, plus productive et plus inclusive.

S'inscrivant dans la stratégie « Digital Ethiopia 2030 », FaydaVerse reflète également l'ambition de l'Éthiopie de partager son expérience et ses capacités numériques avec les pays voisins et l'ensemble du continent africain, contribuant ainsi à la vision africaine d'un avenir connecté et favorisé par le numérique.

Cette initiative place les personnes au coeur de la transformation numérique, en mettant l'accent non seulement sur la technologie, mais aussi sur l'élargissement des opportunités, le renforcement de la confiance, la protection de la confidentialité des données et la garantie que les citoyens puissent participer en toute confiance à l'ère numérique.

Alors que l'Éthiopie poursuit son programme de transformation numérique, FaydaVerse incarne l'engagement du pays à bâtir une économie moderne, inclusive et axée sur l'innovation, positionnant ainsi l'Éthiopie comme un acteur de plus en plus important dans l'avenir numérique de l'Afrique.