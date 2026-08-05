Ethiopie: Le ministre béninois chargé de la transformation numérique entame une visite officielle de cinq jours en Éthiopie

Addis Ababa — Le ministre béninois de la Transformation numérique et de l'Innovation, Mahuna Akplogan, est arrivé à Addis-Abeba pour une visite de travail officielle de cinq jours visant à renforcer la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de la transformation numérique, de l'innovation et de la gouvernance.

Le ministre a été accueilli à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba par l'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Au cours de cette visite, le ministre Akplogan devrait mener des entretiens de haut niveau avec de hauts responsables du gouvernement éthiopien afin d'élargir la coopération bilatérale et de nouer de nouveaux partenariats dans des domaines clés du développement numérique.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions porteront principalement sur le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de transformation numérique, d'écosystèmes d'innovation, de modernisation du secteur public, de services administratifs en ligne et de gouvernance stratégique, reflétant ainsi l'importance croissante du développement axé sur la technologie à travers l'Afrique.

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Cette visite devrait permettre de renforcer encore les relations entre l'Éthiopie et le Bénin, tout en favorisant une collaboration africaine plus large en matière d'innovation numérique, de renforcement des capacités institutionnelles et de transformation économique inclusive.