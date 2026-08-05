Afrique de l'Ouest: Dakar reçoit la visite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Dakar — Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a entamé une visite officielle de quatre jours au Sénégal, mardi 4 août, a appris l'APS du bureau à Dakar de cette institution financière.

"Cette mission s'inscrit dans la continuité du dialogue stratégique entre le groupe de la Banque mondiale et les autorités sénégalaises", explique la même source.

M. Diagana va rencontrer plusieurs autorités du pays, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

Il s'entretiendra également avec les membres du gouvernement chargés de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Éducation nationale.

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"Les échanges porteront sur l'état d'avancement de plusieurs initiatives phares soutenues par le groupe de la Banque mondiale, notamment [les projets] Mission 300 pour l'accès universel à l'électricité, AgriConnect, dont le but est d'accélérer la transformation agricole et de créer des emplois, et Place à l'eau, destiné à élargir l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement", ajoute un communiqué du bureau de l'institution financière.

Ousmane Diagana et les autorités sénégalaises vont discuter de plusieurs initiatives communes visant à améliorer la connectivité des zones de production agricole, à soutenir l'agriculture et à favoriser un environnement propice à l'investissement privé et à la création d'emplois.

La couverture sanitaire universelle et l'accélération du développement du capital humain au Sénégal font partie des sujets de discussion.

Selon le communiqué, la Banque mondiale contribue actuellement à la réalisation de 27 projets d'investissement au Sénégal, avec un financement 4,2 milliards de dollars américains, selon le communiqué.

Les investissements au Sénégal de la Société financière internationale, l'une des institutions spécialisées de la Banque mondiale, s'élèvent à 658 millions de dollars, d'après la même source.

L'Agence multilatérale de garantie des investissements, également membre de cette institution financière, a vu ses investissements dans le pays s'élever 1,005 milliard de dollars.