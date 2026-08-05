Sénégal: L'économie, la transparence et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — L'annonce par l'Office national de lutte contre la corruption relative à la publication, à partir du 10 août, de la liste provisoire des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine constitue le principal sujet traité par plusieurs journaux reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise, qui y voient un nouveau test de la politique de transparence engagée par les autorités.

Sud Quotidien relève que l'institution compte publier cette liste provisoire dès le 10 août, tandis que Le Soleil titre : "L'OFNAC donne rendez-vous le 10 août", en référence à cette échéance présentée comme une étape importante dans le dispositif de contrôle des déclarations de patrimoine.

EnQuête annonce de son côté que "les défaillants bientôt connus", alors que L'AS estime que "l'OFNAC épingle les mauvais élèves", évoquant la publication prochaine de la liste provisoire "des assujettis et des défaillants".

WalfQuotidien se montre plus critique en parlant tout simplement d'une "sombre transparence". La publication met en avant les réticences de certains responsables à satisfaire à cette obligation légale.

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Le journal rappelle également que l'OFNAC menace de prendre des mesures contre les personnes concernées, estimant que "la politique de transparence est à rude épreuve".

Sous une autre forme, les questions de transparence occupent également les colonnes de EnQuête, qui revient sur la polémique entourant les revenus pétroliers issus du champ de Sangomar.

Sous le titre "la bataille des chiffres", le quotidien rapporte que le ministère en charge du secteur explique "le mécanisme de récupération des coûts d'investissement", tout en précisant que "la part revenant à l'Etat comprend également les impôts, les dividendes de PETROSEN et les taxes".

Selon le journal, les autorités dénoncent ainsi une lecture "réductrice" des revenus pétroliers.

Les questions économiques retiennent aussi l'attention du quotidien national Le Soleil, qui met en lumière la Direction générale du financement de la dette (DGFD), qualifiée de "nouvelle tour de contrôle" de l'endettement public.

Créée en juin dernier, cette structure devient, selon le quotidien, "l'unique négociatrice des emprunts de l'Etat et centralise désormais la gestion de la dette ainsi que la mobilisation des financements, dans le cadre d'une nouvelle gouvernance destinée à renforcer la soutenabilité des finances publiques".

Sud Quotidien signale également la visite officielle, du 4 au 8 août, du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, présentée comme "la poursuite du dialogue stratégique entre l'institution financière et les autorités sénégalaises sur les priorités nationales de développement".

Le Quotidien s'intéresse aux cyberattaques et à leurs conséquences économiques et financières en commentant le dernier rapport d'Interpol sur la question.

Le journal décrit ainsi le Sénégal comme un "terrain de prédilection de hackeurs", affirmant que le pays figure parmi "les quatre Etats africains les plus vulnérables à la cybercriminalité".

Selon le quotidien, une société pétrolière a récemment échappé de peu à une tentative d'escroquerie portant sur 4,8 milliards de francs CFA, illustration, selon lui, de "l'industrialisation de la menace à l'ère de l'IA".