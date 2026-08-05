Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 53,181 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à la couverture des besoins de financement de son budget, la Côte d'Ivoire, par le truchement de son Trésor Public, a levé le mardi 4 août 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 53,181 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 50 milliards de FCFA et a reçu des investisseurs des soumissions globales de 82,681 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 165,36%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 53,181 milliards de FCFA et celui rejeté à 29,500 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 64,32%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,90%.

Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 août 2027. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.