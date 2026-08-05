Afrique: Au pays - La Banque Centrale souligne le repli de 2,7% de l'encours des prêts au logement encouragés par l'État en 2025

En 2025, l'encours total des prêts au logement encouragés par l'État s'est établi à environ 40 milliards de dirhams, en repli de 2,7% par rapport à 2024, a souligné Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Maroc dans son Rapport sur la stabilité financière 2025.

« Il s'agit du quatrième recul annuel consécutif, après des baisses de 1,3% en 2024, 5,1% en 2023 et 3,2% en 2022 » a précisé BAM. Dans ce contexte, poursuit-elle, le poids de ces financements dans l'encours total des crédits à l'habitat a poursuivi sa contraction, revenant à 14,2% en 2025 contre 15,1% en 2024 et 19,1% en 2019, confirmant une tendance baissière observée depuis plusieurs années.

Selon toujours BAM, le programme Damane Assakane, qui regroupe les fonds FOGALOGE (Fonds de garantie pour le logement) et FOGARIM (Fonds de garantie pour les revenus irréguliers), a totalisé près de 33 milliards de dirhams en 2025, un niveau quasiment stable par rapport à l'année précédente, après une progression de 1,9% en 2024. Cette stabilité recouvre toutefois des évolutions contrastées entre les deux dispositifs.

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L'encours du FOGALOGE a progressé de 2,1% pour atteindre près de 15 milliards de dirhams, après une hausse de 7,5% en 2024, tandis que celui du FOGARIM s'est contracté de 1,8% à environ 18 milliards de dirhams, prolongeant le recul de 2,3% observé une année auparavant. Distinct du programme Damane Assakane, l'encours du FOGALEF (Fonds de garantie des prêts au logement au profit du personnel de l'Éducation et de la Formation) s'est établi à près de 6 milliards de dirhams en 2025, en baisse de 14,3%, poursuivant ainsi la tendance baissière observée depuis plusieurs années.

Selon BAM, en termes de répartition, le FOGARIM demeure le principal dispositif de financement encouragé, représentant 45,8% de l'encours total des prêts au logement soutenus par l'État, suivi du FOGALOGE avec une part de 38,1%, tandis que le FOGALEF en représente 16,2%. En 2024, ces proportions s'établissaient respectivement à 45,3%, 36,3% et 18,4%.