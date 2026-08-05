Sénégal: Pétrole brut - Les exportations du pays évaluées à 1528 milliards de FCfa en 2025

Dans sa « Note d'analyse du commerce extérieur », l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé les exportations sénégalaises en pétrole brut. L'Ansd informe que le Sénégal est devenu producteur de pétrole brut depuis juin 2024 et l'année 2025 constitue la première année complète d'exploitation de pétrole brut.

«Les exportations globales de ce produit durant l'année sous revue ont atteint 1 528,0 milliards de FCFA contre 464,6 milliards de FCFA en 2024, le plaçant ainsi comme le premier produit exporté par le pays avec une part de 21,9% », a révélé l'Ansd. Les expéditions de pétrole brut sont orientées essentiellement vers les Pays-Bas (32,0%), la République Populaire de Chine (25,3%), l'Italie (14,7%), l'Espagne (13,6%) et les Etats Unis d'Amérique (7,4%).

L'Ansd informe que l'or non monétaire est le deuxième produit d'exportation du Sénégal en 2025 et représente 16,5% des expéditions totales. Les exportations d'or non monétaire du Sénégal se bonifient de 66,2% en 2025 en se situant à 978,0 milliards de FCFA après 588,5 milliards de FCFA en 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette hausse est notamment consécutive à celle des exportations de ce produit vers la Suisse (644,9 milliards de FCFA en 2025 contre 451,4 milliards de FCFA en 2024), l'Australie (202,7 milliards de FCFA contre 84,6 milliards de FCFA en 2024), l'Italie (70,2 milliards de FCFA contre 0,6 milliards de FCFA) et les Emirats arabes unis (60,0 milliards de FCFA contre 51,5 milliards de FCFA).

La part de marché pour la Suisse (65,9% en 2025, après 76,7% en 2024) s'est réduite en relation avec la hausse de celle de l'Australie (20,7% en 2025, après 14,4% en 2024). La Suisse reste, toutefois, le premier pays client du Sénégal pour l'or non monétaire en 2025.