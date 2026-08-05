Sénégal: Importations du pays - Une légère baisse de 0,5% notée en 2025

Les importations du Sénégal régressent de 0,5% en 2025 en se situant à 6 973,9 milliards de FCFA contre 7 161,4 milliards de FCFA en 2024.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette baisse est imputable à la diminution des achats de produits pétroliers finis (1 371,3 milliards de FCFA en 2025 contre 1 592,3 milliards de FCFA), des machines et appareils pour autres industries (140,2 milliards de FCFA en 2025 contre 207,1 milliards de FCFA), des autres machines et appareils (611,8 milliards de FCFA en 2025 contre 664,8 milliards de FCFA) et de autres ouvrages en métaux communs (179,2 milliards de FCFA en 2025 contre 126,2 milliards de FCFA).

Les principaux continents fournisseurs du Sénégal demeurent les continents européen (40,0%) et asiatique (34,5%). Ils sont suivis de ceux de l'Afrique (15,6%), de l'Amérique (8,8%), et de l'Océanie (0,3%). Les importations du Sénégal en provenance des pays européens sont évaluées à 2 789,7 milliards de FCFA en 2025 contre 3 083,6 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 9,5%.

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Selon la provenance, explique l'Ansd, cette baisse des importations est imputable à la diminution des achats en origine de l'Europe, des produits pétroliers finis (903,3 milliards de FCFA en 2025 contre 1 165,6 milliards de FCFA en 2024), autres ouvrages en métaux communs (41,2 milliards de FCFA contre 90,2 milliards de FCFA), des autres machines et appareils (258,9 milliards de FCFA contre 297,9 milliards de FCFA), des autres véhicules terrestres (90,4 milliards de FCFA contre 110,5 milliards de FCFA) et des métaux communs (51,6 milliards de FCFA contre 71,6 milliards de FCFA).

En revanche, note l'Ansd, les importations du Sénégal en provenance d'Asie enregistrent une hausse et s'établissent à 2 405,3 milliards de FCFA en 2025 contre 2 228,3 milliards de FCFA l'année précédente, soit une évolution de 7,9%. Cette situation est essentiellement due à l'augmentation des achats des autres matériels de transport (202,7 milliards de FCFA en 2025 contre 28,9 milliards de FCFA en 2024), des métaux communs (215,0 milliards de FCFA contre 105,4 milliards de FCFA), du riz (275,6 milliards de FCFA contre 250,1 milliards de FCFA) et des articles en tissus (41,5 milliards de FCFA contre 30,8 milliards de FCFA).

Au titre de l'année 2025, les importations du Sénégal provenant des pays d'Afrique ressortent à 1 091,4 milliards de FCFA contre 1 086,3 milliards de FCFA l'année précédente, soit une hausse de 0,5%. Cette évolution est principalement portée par l'augmentation des importations de produits pétroliers finis (117,4 milliards de FCFA en 2025 contre 74,7 milliards de FCFA en 2024) et du tabac brut (9,2 milliards de FCFA en 2025 contre 2,1 milliards de FCFA en 2024).

Par contre, on note une baisse du volume des autres matériels de transport (17,9 milliards de FCFA en 2025 contre 27,4 milliards de FCFA en 2024). Les importations du Sénégal provenant de l'Amérique ressortent en hausse de 16,0% passant de 521,1 milliards de FCFA en 2024 à 616,1 milliards de FCFA en 2025 en liaison avec l'achat à l'extérieur des produits pétroliers raffinés (140,8 milliards de FCFA en 2025 contre 61,9 milliards de FCFA en 2024), du blé (27,9 milliards de FCFA contre 4,3 milliards de FCFA) et des autres machines et appareils (32,2 milliards de FCFA contre 17,8 milliards de FCFA).

La balance commerciale du Sénégal est ressortie, en 2025, à -1 168,2 milliards de FCFA contre -3 103,3 milliards de FCFA l'année précédente, soit une réduction de 1 935,1 milliards de FCFA du déficit.

Cette situation s'explique, d'une part, par l'amélioration du solde commerciale des produits « énergie et lubrifiants » (+551,6 milliards de FCFA en 2025 contre -930,2 milliards de FCFA en 2024) et de la hausse de l'excédent commercial de l'or non monétaire (+978,0 milliards de FCFA en 2025 contre +587,9 en 2024) combinées à la baisse du déficit commercial des produits finis destinés à la consommation (-603,0 milliards de FCFA en 2025 contre -715,4 milliards de FCFA en 2024) et des produits « alimentation-boissons-tabacs » ( 504,6 milliards de FCFA contre -531,9 milliards de FCFA).