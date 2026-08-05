Afrique de l'Ouest: Bâtiments et travaux publics - La BCEAO note une amélioration de l'activité dans l'Uemoa

Dans sa « Note de conjoncture économique », la Bceao note une amélioration du secteur du Btp dans l'Uemoa.

Selon l'institution, les données de l'enquête recueillies auprès des chefs d'entreprise font globalement état d'une amélioration de l'activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp) en avril 2026 par rapport à la situation du mois précédent.

«L'écart de l'indice d'activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme (100) est resté positif, ressortant à +4,9 points, stable par rapport au niveau de 104,9 points enregistré le mois précédent. Par pays, une hausse de l'activité dans le secteur des BTP a été relevée au Bénin (+26,2 points), au Sénégal (+23,4 points), au Burkina (+15,0 points), en Côte d'Ivoire (+9,0 points) et en Guinée-Bissau (+7,9 points). En revanche, un recul de l'activité a été observé au Mali (-41,7 points), au Niger (-21,8 points) et au Togo (-6,1 points) », a fait savoir la Bceao.