Cote d'Ivoire: Coaching professionnel - L'Acopci veut en faire un levier de transformation

Faire mieux connaître le coaching professionnel et renforcer sa place dans les processus de transformation des organisations. Tel est l'un des objectifs poursuivis par l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire (Acopci), à l'occasion de sa quatrième Journée portes ouvertes, tenue le samedi 1er août 2026, au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Csticao), à Abidjan.

Réunis autour du thème « Le coaching professionnel au coeur de la transformation des institutions publiques et privées », des professionnels du secteur, des chefs d'entreprise, des partenaires institutionnels et des acteurs du développement ont échangé, à travers des panels, sur les enjeux et les perspectives d'une profession encore méconnue du grand public.

Pour la présidente de l'Acopci, Blanche Ahoua, l'un des principaux défis reste de distinguer le coach professionnel des autres métiers de l'accompagnement. « Aujourd'hui, les gens font l'amalgame entre le métier de coach, d'influenceur, de conseiller ou de formateur », a-t-elle relevé. Elle estime que les méthodes et les outils propres au coaching permettent d'accompagner les personnes vers des changements profonds et durables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'association souhaite désormais franchir un nouveau cap en associant davantage les décideurs à cette dynamique. L'objectif, selon Blanche Ahoua, est de parvenir à une meilleure reconnaissance institutionnelle du métier et de faciliter l'accès des populations à des professionnels qualifiés.

Cette ambition trouve déjà un écho auprès de certains acteurs. Le président de la Maison de l'entrepreneur, Leo Ziké, a annoncé le renforcement de la collaboration avec l'Acopci dans le cadre du Programme africain de développement entrepreneurial. Ce dispositif prévoit notamment la mise à disposition de coachs experts pour accompagner les entrepreneurs dans les différentes communes.

Créée le 19 octobre 2019, la faîtière compte aujourd'hui 105 membres, dont 75 spécialistes, et a déjà vu trois présidents se succéder à sa tête. L'association revendique également l'accompagnement de 182 organisations et de plus de 600 personnes.

À travers cette initiative, l'Acopci entend ainsi positionner le coaching comme un outil au service de la performance des entreprises, du développement du leadership et de la transformation durable des institutions.