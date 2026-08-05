Afrique: An 66 de la Côte d'Ivoire/Yaya Fofana aux jeunes - « Choisissez le travail, la formation, la discipline, la rigueur » (Contribution)

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Mes chers compatriotes,

Le 7 août 1960, sous la conduite éclairée du Président Félix Houphouët-Boigny, notre pays accédait à la souveraineté internationale. Soixante-six ans plus tard, autour du drapeau orange-blanc-vert, nous honorons la mémoire de ceux qui ont bâti la Côte d'Ivoire et réaffirmons notre foi commune dans son avenir. Le Mouvement des Forces d'Avenir, par ma voix, salue le peuple ivoirien dans sa diversité, ainsi que nos compatriotes de la diaspora.

I. Hommage aux Pères fondateurs et aux Forces de Défense

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L'indépendance n'est pas un souvenir figé dans le marbre. Elle est un contrat vivant, renouvelé chaque jour par le travail, la loyauté républicaine et la fraternité entre Ivoiriens. Le MFA s'incline devant la mémoire des Présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, et de tous les artisans, connus ou anonymes, de notre unité nationale.

Fidèle au thème de cette 66e édition, « Forces de Défense et de Sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement », le MFA rend un hommage appuyé à nos Armées, à la Gendarmerie, à la Police, aux Douanes, aux Eaux et Forêts et à tous les corps qui veillent, jour et nuit, sur la République. Nous saluons particulièrement le sacrifice de nos soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays, et le professionnalisme de nos forces durant le processus électoral d'octobre 2025.

II. Yopougon, symbole d'une République réconciliée

Le choix de Yopougon pour accueillir les cérémonies officielles est un geste politique fort. Il traduit une vérité que le MFA n'a cessé de rappeler, la Côte d'Ivoire n'a pas de géographie politique hostile. Il n'y a ni bastions à conquérir, ni terres à punir, mais un même patrimoine national. Qu'à Yopougon, comme à Daloa, Korhogo, San-Pédro, Bondoukou ou Odienné, batte un seul et même coeur, celui de la Côte d'Ivoire.

III. De l'indépendance politique à la souveraineté réelle

En 1960, nos aînés ont conquis l'indépendance politique. Il nous revient de conquérir la souveraineté réelle, économique, monétaire, alimentaire, énergétique, industrielle, numérique et culturelle. Le MFA propose un cap clair, atteindre 50 % de transformation locale du cacao et 40 % de celle de l'anacarde à l'horizon 2030, adossés à un plan industriel national. La souveraineté du XXIe siècle est également numérique et médiatique, afin que nos récits, notre histoire et nos débats ne soient plus racontés depuis d'autres capitales.

IV. Justice sociale, que la croissance se lise dans le quotidien

Nos performances macroéconomiques sont saluées, et le MFA s'en réjouit. Mais nous le disons avec franchise, la croissance ne se mesure pas seulement dans les tableaux ; elle se mesure dans l'assiette, le loyer, le transport, l'école, la santé et le pouvoir d'achat des ménages.

Le MFA plaide pour 200 000 logements accessibles d'ici 2030, la création d'au moins 500 000 emplois formels pour les moins de 35 ans sur le prochain quinquennat, la protection du secteur informel qui fait vivre huit Ivoiriens sur dix, et la création d'un Ministère dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).

V. Transmission générationnelle et refondation institutionnelle

Le 8 décembre 2025, en prêtant serment, le Président de la République a pris l'engagement d'ouvrir une transmission générationnelle. Le MFA accueille cette promesse avec espérance et se tient prêt à la porter, aux côtés du Chef de l'État. Elle exige des gestes concrets, ouverture des instances aux cadres formés depuis 2011, féminisation véritable des responsabilités, préparation méthodique de la relève.

Elle appelle également, dans l'esprit du dialogue politique engagé, à une Commission Électorale reconstruite selon le principe des trois tiers -- administration, forces politiques, société civile organisée. Une institution consensuelle est la meilleure garantie d'élections apaisées. Car nous en avons la conviction profonde, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'héritiers, elle a besoin de continuateurs. Transmettre n'est pas céder, c'est se prolonger dans une oeuvre plus grande que soi.

VI. L'houphouëtisme véritable ne divise pas

Nous le redisons, « l'houphouëtisme véritable ne divise pas ». Il rassemble, il écoute, il pardonne, il construit. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre de notre pays sont les cinq doigts d'une même main. Malinkés, Dioulas, Sénoufos, Baoulés, Bétés, Agnis, Attiés, Guérés, Peulhs, Krobous et toutes les composantes de notre mosaïque forment la Côte d'Ivoire une et indivisible.

VII. Le MFA au sein du RHDP, une fidélité active et réformatrice

Le Mouvement des Forces d'Avenir est, sans ambiguïté, un membre fondateur du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix. Notre fidélité est une fidélité de conscience, héritée du Président Félix Houphouët-Boigny, transmise par le Président Henri Konan Bédié et portée aujourd'hui aux côtés du Président Alassane Ouattara. Cette fidélité n'est ni silencieuse, ni docile. Elle est nourrie d'idées, de propositions et, lorsque l'histoire l'exige, d'avertissements fraternels. Elle n'est ni servile, ni contestataire, elle est loyale, exigeante et constructive.

Le MFA a payé, en engagement militant et en discipline politique, le prix de la construction du RHDP. Il n'a jamais renié la signature apposée au bas de l'acte fondateur du rassemblement houphouëtiste. C'est pourquoi nous poursuivons, dans la sérénité et dans le respect des institutions du parti, les démarches engagées en vue de la pleine réhabilitation du MFA au sein des instances dirigeantes du RHDP.

Il ne s'agit ni d'une revendication de circonstance, ni d'une quête de positions. Il s'agit d'une exigence de mémoire, de cohérence et de justice interne, sans lesquelles aucun grand rassemblement politique ne peut durablement se maintenir.

Aux militants du RHDP, à nos aînés, à nos alliés et à nos partenaires politiques, le MFA redit sa disponibilité entière à servir. Nous continuerons d'apporter au rassemblement notre part de fidélité doctrinale, notre exigence de réforme et notre enracinement dans les régions et dans la jeunesse. Car servir le RHDP, pour le MFA, c'est d'abord servir la Côte d'Ivoire.

VIII. Jeunesse, diaspora, Afrique de l'Ouest debout

À notre jeunesse, majoritaire dans ce pays, le MFA dit ceci, vous n'êtes pas les spectateurs du défilé du 7 août, vous en êtes les héritiers et les acteurs. Choisissez le travail, la formation, la discipline, la rigueur. Choisissez la Côte d'Ivoire.

À notre diaspora, prolongement de la Nation sur tous les continents, le MFA plaide pour une politique publique ambitieuse d'intégration articulée autour de mesures concrètes, bancarisation transfrontalière, régime fiscal incitatif à l'investissement productif, accès équitable aux appels d'offres publics, et représentation politique adaptée.

La Côte d'Ivoire est un maillon central d'une Afrique de l'Ouest debout. Le MFA appelle à une CEDEAO renouvelée, capable de renouer un dialogue fraternel avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, États sahéliens frères, et pour un rôle actif de notre pays, terre de dialogue et de brassage, dans la médiation régionale. L'intégration ouest-africaine n'est pas un luxe diplomatique. Elle est une condition de survie économique et sécuritaire.

IX. Prière pour la Nation

Ivoiriennes, Ivoiriens,

L'indépendance est un serment. Nous le prêtons de nouveau à la mémoire de nos aînés, à l'exigence de nos enfants, à l'espérance de ceux qui ne sont pas encore nés. Aux soldats tombés au champ d'honneur, à leurs familles, aux blessés et aux vétérans, votre sacrifice n'est pas oublié. Aux femmes ivoiriennes, piliers silencieux de la Nation, votre courage est notre boussole.

Le MFA n'a qu'une ambition, rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle nous a donné, une République debout, une fraternité vivante, un avenir partagé. Telle est notre part du serment national.

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ses Forces de Défense et de Sécurité. Que Dieu bénisse ses filles et ses fils, ici et à l'étranger.

Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous.

Vive la République ! Vive la Côte d'Ivoire !

Fait à Abidjan, le 4 août 2026

Yaya FOFANA

Citoyen ivoirien