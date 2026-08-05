Afrique: Amitié ivoiro-gabonaise - Le Président Oligui Nguema à Abidjan pour la fête de l'indépendance

Le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé mardi 4 août 2026, à Abidjan pour prendre part aux festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette visite officielle témoigne de l'excellence des relations de coopération et de fraternité qui unissent le Gabon et la Côte d'Ivoire.

À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le Chef de l'État gabonais a été accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, représentant les autorités ivoiriennes. Plusieurs membres du Gouvernement, de hautes personnalités administratives et diplomatiques, ainsi que des membres de la communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire étaient également présents pour lui souhaiter la bienvenue.

Conformément au protocole réservé aux chefs d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les honneurs militaires à sa descente d'avion. L'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Fabrice Boussougou Boussougou, figurait également parmi les personnalités présentes pour accueillir le Président gabonais, aux côtés de nombreux ressortissants gabonais venus lui témoigner leur attachement.

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Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations officielles de la fête nationale ivoirienne, qui réunissent plusieurs dirigeants et personnalités étrangères invités par les autorités de la Côte d'Ivoire. La présence du Président gabonais traduit la volonté des deux pays de consolider davantage leurs relations bilatérales et de poursuivre leur coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Au-delà de la dimension protocolaire, la participation de Brice Clotaire Oligui Nguema aux cérémonies du 66e anniversaire de l'indépendance constitue un symbole fort de l'amitié historique entre Libreville et Abidjan. Les deux États entretiennent en effet des relations marquées par une coopération politique, diplomatique, économique et culturelle soutenue.

Par sa présence aux côtés des autorités ivoiriennes à cette célébration nationale, le Président gabonais réaffirme l'engagement du Gabon à renforcer les liens de solidarité et de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Une illustration supplémentaire de la convergence de vues entre les deux pays, résolument engagés à promouvoir l'intégration régionale, la stabilité et le développement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.