Sénégal: La CAF achève la première édition francophone de son Programme exécutif de gestion à l'UCAD

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF), en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, a achevé la première édition francophone de son Programme exécutif de gestion du football, une initiative visant à renforcer les capacités des dirigeants des associations membres en matière de gouvernance et d'administration du football.

Dans un communiqué rendu public mardi, la CAF a précisé que la formation, organisée dans le cadre du programme "CAF Impact", s'est déroulée selon une formule combinant des sessions à distance et en présentiel à Dakar.

Elle s'est achevée le 29 juillet avec la participation de secrétaires généraux et de cadres supérieurs issus de 14 associations membres de la CAF, notamment du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, des Comores, de Djibouti, du Gabon, de Madagascar, de la Mauritanie, du Maroc, du Rwanda, du Sénégal et du Togo.

CAF Impact est une initiative de l'instance dirigeante du football africain lancée en juin 2025 pour soutenir les associations membres à améliorer la gestion financière, développer le football des jeunes et encourager les actions sociales.

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Selon l'instance panafricaine, "cette première édition en langue française ambitionne de renforcer la gouvernance, le leadership et la professionnalisation de l'administration du football au sein des 54 associations membres de l'instance continentale".

Le programme a porté sur plusieurs thématiques, notamment la planification stratégique, la gestion de projet, les opérations et la stratégie financière, la gestion des ressources humaines, le marketing, le sponsoring, le droit et la conformité, ainsi que les relations publiques et la gestion de crise, selon le texte.

La directrice des associations membres de la CAF, Sarah Mukuna, citée dans le communiqué, a souligné que cette initiative vise à "doter les associations membres des connaissances, des compétences et des capacités de leadership nécessaires pour renforcer la gouvernance, améliorer les pratiques de gestion et soutenir la croissance durable du football africain".

Le lancement de cette édition francophone "permet d'élargir l'accès à la formation des cadres des associations membres francophones et traduit la volonté de la CAF de promouvoir une gouvernance moderne et un développement durable du football sur le continent".

Les enseignements ont été assurés par des spécialistes du sport, de la gouvernance et de l'organisation d'événements.

Parmi les intervenants figuraient les Sénégalais Diamil Faye, conseiller spécial chargé des sports auprès du président de la République du Sénégal, qui a animé les sessions consacrées à la planification stratégique, et Mouhamed Dia, responsable de projet (planification et organisation) des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, chargé du module de gestion de projet.