Cameroun: Fermeture du consulat USA à Douala - Ce qui change pour les citoyens

Le consulat américain de Douala ferme ses portes en septembre 2026. Les services consulaires sont transférés à l'ambassade de Yaoundé. Quelles conséquences pour les demandeurs de visa ? On vous explique tout.

Les États-Unis ferment leur consulat à Douala. L'administration Trump a officiellement notifié le Congrès américain de la fermeture de cinq missions diplomatiques à travers le monde, dont le bureau de l'ambassade américaine dans la capitale économique camerounaise. Les services consulaires demandes de visa, assistance aux citoyens américains seront désormais centralisés à l'ambassade de Yaoundé.

Pour les Camerounais, cette décision n'est pas anodine. Douala, porte d'entrée commerciale du pays, verra disparaître un service essentiel. Mais au-delà des formalités, c'est un signal diplomatique fort que Washington envoie à l'Afrique centrale.

Une décision qui s'inscrit dans une réorganisation mondiale

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Le Département d'État américain a adressé ses notifications au Congrès la semaine dernière. Cinq missions diplomatiques sont concernées : l'ambassade de Grenade (île des Caraïbes), les consulats de Nagoya (Japon) et Medan (Indonésie), le poste de présence américaine de Winnipeg (Canada) et le bureau de l'ambassade de Douala, au Cameroun.

Cette fermeture n'est pas une surprise. Dès avril 2025, des médias américains comme CNN évoquaient un vaste plan de coupes budgétaires initié par l'administration Trump. L'objectif affiché : réduire les dépenses publiques et rationaliser les opérations diplomatiques. Les économies réalisées sont estimées à environ 4,4 millions de dollars par an.

Douala, une perte symbolique et pratique

Le bureau de Douala n'employait que 14 agents locaux, selon les notifications obtenues par l'Associated Press. Une structure modeste, mais stratégique pour la capitale économique du Cameroun. Douala concentre l'essentiel des activités commerciales et industrielles du pays. C'est aussi le principal point d'entrée pour les investisseurs et les voyageurs d'affaires.

La fermeture du consulat signifie que tous les services consulaires demandes de visa, renouvellement de passeports, assistance aux citoyens américains seront désormais gérés depuis l'ambassade de Yaoundé. Pour les habitants de Douala et de la région du Littoral, cela représente un déplacement supplémentaire de plus de 200 kilomètres.

Un contexte de durcissement des conditions de visa

Cette annonce intervient dans un contexte déjà tendu pour les demandeurs de visa. Depuis le 3 août 2026, les États-Unis ont augmenté le montant de la caution exigée pour les visas « tourisme et affaires » de 15.000 à 20.000 dollars, soit de 8,5 millions à 11,4 millions de FCFA.

Cette mesure concerne une cinquantaine de pays, dont 30 nations africaines. Le Gabon est le seul pays d'Afrique centrale concerné par cette liste. Pour les Camerounais, la double peine pourrait être le rapprochement des démarches vers Yaoundé, couplé à des conditions financières plus restrictives.

Une tendance lourde : le retrait américain en Afrique ?

La fermeture de Douala s'inscrit dans une tendance plus large. L'administration Trump envisageait initialement la fermeture d'une trentaine de représentations à travers le monde. Si seules cinq sont finalement concernées, le signal est clair : les États-Unis réorganisent leur présence diplomatique.

Ce mouvement contraste avec la réouverture d'ambassades dans des pays stratégiques comme la Libye, la Syrie ou le Venezuela. L'Afrique, elle, semble perdre du terrain dans les priorités américaines. Les consulats de Douala et de Durban (Afrique du Sud) figuraient sur la liste des fermetures envisagées dès 2025.

Quelles conséquences pour les Camerounais ?

Pour les citoyens camerounais, les conséquences sont multiples :

Allongement des délais : les démarches consulaires nécessiteront un déplacement à Yaoundé, ce qui implique du temps et des frais supplémentaires.

Saturation potentielle : l'ambassade de Yaoundé devra absorber l'ensemble des demandes, ce qui pourrait allonger les délais de traitement.

Perte d'emplois locaux : les 14 agents du bureau de Douala perdent leur poste.

Impact économique : la présence américaine à Douala, bien que modeste, avait une dimension symbolique pour les investisseurs.

Les relations diplomatiques maintenues

Les autorités américaines tiennent à rassurer : la fermeture du consulat de Douala ne signifie pas une rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Cameroun. L'ambassade de Yaoundé continue d'assurer la présence officielle américaine dans le pays.

L'ambassadeur Christopher J. Lamora, en poste depuis 2023, reste le représentant officiel des États-Unis au Cameroun. Les services consulaires seront simplement recentralisés dans la capitale politique.

Une décision qui fait débat

La fermeture du consulat de Douala suscite déjà des réactions mitigées. Les partisans de la mesure y voient une rationalisation nécessaire des dépenses publiques. Mais pour les milieux économiques et diplomatiques camerounais, c'est un signal préoccupant.

« Le Cameroun, bien que ne figurant pas parmi les pays perdant leur ambassade, verrait disparaître son consulat à Douala, un point stratégique pour les échanges consulaires ».