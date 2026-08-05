Ile Maurice: Une femme grièvement blessée au cou, un suspect arrêté

5 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Une femme de 33 ans se trouve dans un état critique après avoir été grièvement blessée au cou lors d'une agression survenue dans la soirée du lundi 3 août à Avenue Hortensia, Cité St-Claire, à Goodlands.

Alertés vers 22 h 55, des policiers se sont rendus sur les lieux où ils ont découvert la victime assise dans la cour de sa résidence. Blessée au niveau du cou, elle perdait une importante quantité de sang. Alors qu'elle était transportée vers l'hôpital SSRN par la police, elle a été prise en charge en cours de route par une équipe du SAMU, qui l'a ensuite conduite à l'hôpital.

Après avoir reçu les premiers soins, la victime a été admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital SSRN, où elle est placée sous ventilation artificielle. Son état de santé est jugé critique.

Le lendemain, les enquêteurs de la police de Goodlands ont procédé à l'arrestation d'un homme de 26 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'agression. Lors de son interrogatoire, il a refusé de fournir une déclaration écrite, indiquant qu'il s'expliquerait ultérieurement. Un couteau a été saisi comme pièce à conviction et un témoin l'a formellement identifié comme étant l'agresseur présumé.

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À l'issue de son interrogatoire, le suspect a été placé en détention au centre de Piton sur ordre de la police. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire.

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