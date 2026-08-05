Ile Maurice: Myt, premier à commercialiser la série Huawei Pura 90s au pays

La nouvelle série flagship de Huawei est disponible en primeur chez myt depuis le 31 juillet. Une activation exclusive a été organisée au myt Shop de Bagatelle Mall pour permettre au public de découvrir les nouveaux modèles.

myt franchit une étape dans l'expérience mobile proposée aux Mauriciens en devenant le premier partenaire à commercialiser la série HUAWEI Pura 90s à Maurice. Une activation exclusive a été organisée ce vendredi 31 juillet au myt Shop de Bagatelle Mall, en présence de clients et d'invités de la marque, venus découvrir en avant-première commerciale cette nouvelle gamme flagship.

La série HUAWEI Pura 90s s'adresse aux utilisateurs à la recherche d'un smartphone premium capable d'accompagner leurs usages les plus exigeants : photographie, création de contenu, navigation, travail et connectivité au quotidien. Le HUAWEI Pura 90s Pro Max se distingue notamment par un appareil photo téléobjectif ultra-large de 200 mégapixels, conçu pour capturer des images riches en détails, même à distance.

La série intègre également la technologie True-to-Colour Camera 2.0 ainsi que plusieurs fonctions d'intelligence artificielle -- AI Composition, AI De-glare et AI Move -- pour une photographie mobile plus intuitive et plus créative.

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La compatibilité 5G constitue un argument central de cette offre chez myt. «Avec ce smartphone flagship compatible 5G, nos clients peuvent profiter d'une expérience mobile premium, portée par les capacités photo avancées de Huawei et par la puissance du réseau 5G de myt», a déclaré Arvin Ramgolam, Head of Direct Distribution de Mauritius Telecom.

La série HUAWEI Pura 90s est disponible en précommande à partir du 31 juillet 2026 auprès des revendeurs autorisés, y compris myt, à partir de Rs 49 999. L'offre comprend un HUAWEI FreeClip d'une valeur de Rs 7 999 avec le Pro Max, ou des HUAWEI FreeBuds 7i d'une valeur de Rs 4 999 avec le Pro, auxquels s'ajoutent des services premium incluant Huawei Care+ d'une valeur allant jusqu'à Rs 11 999.