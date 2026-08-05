Ile Maurice: Bhushan Kumar Jomadar est le nouveau CEO de la Financial Intelligence Unit

Le nouveau patron de la Financial Intelligence Unit (FIU), après la démission de Lovania Pertab en juin après 14 mois de mandat, est Bhushan Kumar Jomadar. Le nouveau Chief Executive Officer (CEO) de cette institution stratégique dispose d'une solide expérience de plus de vingt ans dans les domaines de l'intégrité financière, de la régulation, de la supervision et de la mise en oeuvre des normes internationales en matière de lutte contre les flux financiers illicites. Bhushan Kumar Jomadar occupait depuis août 2019 le poste de Financial Sector Expert auprès de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), organisme régional chargé d'accompagner les pays membres dans l'application des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).

Il a notamment dirigé l'équipe chargée de l'évaluation mutuelle du Rwanda, adoptée en avril 2024, et participé à des travaux d'évaluation concernant plusieurs pays de la région, dont les Seychelles, le Mozambique, la Namibie et le Lesotho. Il a également accompagné des pays engagés dans le processus du GAFI, l'International Cooperation Review Group, notamment Maurice, le Botswana et le Zimbabwe, dans leurs efforts pour corriger des déficiences stratégiques et renforcer leur conformité aux normes internationales.

Avant son passage à l'ESAAMLG, Bhushan Kumar Jomadar a travaillé pendant plus de neuf ans à la Financial Services Commission de Maurice, où il a occupé des postes de responsabilité dans les domaines de l'AML/CFT, du juridique et de la surveillance. Il y a contribué au développement du cadre réglementaire du secteur financier non bancaire et à son alignement sur les exigences internationales.

Titulaire d'un Master of Laws (LLM) en Corporate Finance de l'Université de Westminster, d'un Advanced Diploma in Management Studies de l'Université de Londres et d'un Bachelor of Laws (LLB Hons) de l'Université de Wolverhampton, le nouveau CEO apporte à la FIU une expertise reconnue au niveau régional.

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Sa nomination intervient à un moment où l'efficacité du dispositif national AML/CFT reste scrutée par les instances internationales. La FIU, chargée de recevoir, analyser et diffuser les informations relatives aux transactions suspectes, constitue un maillon essentiel de l'architecture mauricienne de lutte contre la criminalité financière.