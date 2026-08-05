Ile Maurice: Patrick Assirvaden - «Une avancée démocratique majeure»

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a estimé que cette réforme constituerait une étape importante pour la démocratie mauricienne. «Le kreol morisien au Parlement constituera sans nul doute une avancée démocratique majeure», a déclaré le ministre, soulignant que cette langue est parlée quotidiennement par la grande majorité des Mauriciens et qu'elle fait partie de «notre identité nationale, notre patrimoine culturel et notre mode de vie».

Patrick Assirvaden a expliqué que le rôle du Select Committee serait d'examiner les obstacles techniques et juridiques, mais aussi de rassurer les sceptiques. Il a insisté sur le fait que l'introduction du kreol morisien «ne signifie en aucun cas l'abandon de l'anglais ou du français», rappelant que l'anglais demeure la langue officielle de l'Assemblée nationale en vertu de la Constitution.

Ce comité devra contribuer à élaborer un vocabulaire parlementaire kreol adapté aux notions juridiques et législatives. «Le kreol morisien va démocratiser l'accès au Parlement», a-t-il affirmé, estimant que cette réforme permettra aux élus de s'exprimer avec davantage de naturel et d'authenticité. Ce Select Committee pourrait «faire tourner une nouvelle page de l'histoire du Parlement mauricien» et rapprocher davantage les institutions des citoyens.