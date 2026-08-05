Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «C'est la langue nationale qui n'appartient à aucune communauté en particulier»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a présenté une motion à l'Assemblée nationale pour créer un Select Committee chargé d'étudier l'introduction du kreol morisien dans les travaux parlementaires. Un comité directeur, institué en mars 2025 par la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a soumis son rapport le 12 mars 2026 avec une feuille de route. Cette dernière a précisé que les débats porteraient uniquement sur la création du comité. Après l'intervention de plusieurs parlementaires, le PM a clos les débats en remerciant l'ensemble des députés pour un soutien qu'il a qualifié d'unanime, saluant une proposition qui pourrait bien marquer, selon lui, un jalon dans l'histoire de la démocratie parlementaire mauricienne.

Navin Ramgoolam a insisté sur le caractère transpartisan du sujet, qui cuts across les lignes de parti. Reprenant les propos de la Deputy Prime Minister, pour qui le kreol morisien «unifie la nation», il a rappelé qu'il s'agit de la langue nationale, qui n'appartient à aucune communauté en particulier. Il est également revenu sur l'intervention de Shakeel Mohamed, qui avait cité son grand-père, s'excusant de ne pas toujours s'exprimer aussi clairement qu'il l'aurait souhaité, lui qui, venu d'une famille originaire d'Inde, aurait préféré s'exprimer en hindi.

Le PM a confié qu'il aurait aimé présenter le budget entièrement en kreol, un voeu partagé par le ministre Patrick Assirvaden, estimant que cela aurait permis une meilleure compréhension du public et limité, selon ses mots, la démagogie. Il est revenu sur son propre cheminement sur la question, rappelant avoir déjà évoqué comment il avait dû lui-même être convaincu de l'idée d'un dictionnaire de kreol, un travail qu'il a qualifié de très difficile mais mené à bien.

Sur les deux points soulevés durant les débats, le chef du gouvernement a justifié le choix du terme «to consider» dans la motion, plutôt qu'une formulation plus contraignante: un choix mûrement réfléchi pour ne pas donner l'impression d'imposer une ligne au Select Committee, qu'il souhaite voir agir en toute indépendance.

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Interrogé sur la non-circulation du rapport du Steering Committee, il a précisé que celui-ci, remis au Cabinet, devrait d'abord revenir au Select Committee avant d'être rendu public - ce dernier pouvant néanmoins s'appuyer sur les débats en Chambre pour cerner l'intention du Parlement, comme un tribunal se réfèrerait aux débats parlementaires pour interpréter une loi. Il a par ailleurs jugé que les termes de référence du Select Committee, bien que peut-être larges, restaient suffisamment étendus pour couvrir tous les aspects de la proposition.

Sur l'absence de délai fixé, le PM a répondu que le temps déjà pris pour amener le dossier où il en est aujourd'hui justifiait cette souplesse, tout en réitérant son souhait de voir les travaux aboutir «le plus vite possible», sans donner l'impression d'imposer un calendrier au comité. Revenant sur l'introduction du kreol morisien dans les écoles, il a rappelé que la mesure avait suscité des préjugés en son temps, qui subsistent encore aujourd'hui, avant d'ajouter qu'une telle attitude n'a pas sa place en démocratie.

Il a néanmoins salué cette réforme comme un jalon majeur pour les élèves mauriciens, disant avoir lui-même été sceptique avant d'être convaincu de l'importance d'un enseignement dans la langue maternelle. Une réforme qu'il juge aujourd'hui pleinement réussie, le kreol morisien étant désormais une matière à part entière jusqu'au HSC.

Concluant son intervention, Navin Ramgoolam a affirmé ne pas avoir entendu «une voix dissidente», exprimant l'espoir que le Select Committee mène ses travaux rapidement, «sans attendre des années», avant de recommander formellement la motion à la Chambre. Les travaux parlementaires reprendront le mardi 1eᣴ septembre.

11 parlementaires y siégeront

À l'issue des débats sur la motion et son adoption unanime, la speaker a annoncé la composition du Select Committee chargé d'examiner la question. Il sera composé de la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, du ministre du Travail, Reza Uteem, du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, de la Chief Whip Stéphanie Anquetil, des députés Kevin Lukeeram et Kaviraj Rookny, du ministre du Tourisme, Richard Duval, du junior minister à l'Intégration sociale, Kugan Parapen, du député rodriguais Francisco François, et du côté de l'opposition, de la députée Joanna Bérenger et le Whip Adrien Duval.

Il reviendra au comité de désigner son président. La speaker a indiqué qu'elle informera ultérieurement les membres de la date de leur première réunion pour entamer leurs travaux.