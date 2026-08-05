Ile Maurice: Un piéton de 63 ans perd la vie après une collision avec une motocyclette

Un grave accident de la route s'est produit dans la soirée du lundi 3 août sur la route Royale, à Avenue Belle Source, à Pamplemousses, coûtant la vie à un piéton de 63 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, l'accident s'est produit vers 21 h 15 et impliquait une motocyclette ainsi qu'un piéton. À l'arrivée des policiers, la victime gisait sur le côté gauche de la chaussée. Grièvement blessé et en sang, le sexagénaire a été examiné sur place par une équipe du SAMU. Le médecin de service n'a pu que constater son décès avant de référer l'affaire au Police Medical Officer.

Le motocycliste, âgé de 20 ans, a été conduit au poste de police dans le cadre de l'enquête. Soumis à un alcootest ainsi qu'à un test de dépistage de drogues, il s'est révélé négatif dans les deux cas. Un prélèvement sanguin a néanmoins été effectué pour des analyses complémentaires.

Lors de son interrogatoire, le jeune homme a refusé de faire une déclaration écrite, indiquant qu'il s'exprimerait ultérieurement en présence de son avocat. Il a été placé en détention au centre de détention de Piton sur ordre d'un haut gradé de la police, dans l'attente de la poursuite des investigations.

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Les enquêteurs précisent que la chaussée était sèche, qu'aucun chantier routier n'était en cours et qu'aucun dégât n'a été causé aux infrastructures publiques ou privées. Les images d'une caméra Safe City installée à proximité d'un centre de protection sociale ont également été visionnées. Elles montrent une motocyclette circulant en direction de Mon Goût avant qu'elle ne chute.

Toutefois, le moment précis de la collision n'a pas pu être observé, la qualité des images étant insuffisante et le lieu de l'impact se trouvant hors du champ de vision exploitable de la caméra.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.