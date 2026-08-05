Ile Maurice: Sydney Pierre - «Je ne serai peut-être pas Barack Obama, mais Martin Luther King»

Pour la première fois depuis sa révocation du gouvernement par le Premier ministre, Sydney Pierre est sorti de son silence ce mercredi lors d'une conférence de presse. L'ancien junior ministre au Tourisme est revenu sur les circonstances de son révocation, son vote à l'Assemblée nationale et son avenir politique.

D'emblée, le député a tenu à clarifier sa position concernant le Finance Bill. «Je n'ai pas voté contre le Finance Bill, mais contre l'article 12 de la National Pensions Act», a-t-il affirmé. Selon lui, le texte budgétaire comporte plusieurs mesures qu'il juge positives, mais il ne pouvait soutenir la réforme des pensions, estimant qu'elle ne répondait pas aux attentes d'une partie de la population.

Sydney Pierre a expliqué que son choix était motivé par le «mood» de la population. Il affirme avoir voulu relayer les préoccupations des citoyens tout en restant fidèle aux valeurs du Parti travailliste. «Je veux être la voix des vrais travaillistes», a-t-il déclaré, précisant vouloir représenter une minorité d'opinion au sein de la majorité parlementaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ancien junior ministre a également insisté sur le fait qu'il demeure membre du Parti travailliste. «Je suis toujours un membre du Parti travailliste. À ma connaissance, je n'ai pas soumis ma démission du PTr», a-t-il déclaré. Toutefois, il a indiqué que si le Premier ministre, Navin Ramgoolam, lui demandait de quitter le parti, il respecterait cette décision. «Si demain le Premier ministre demande ma démission comme membre du PTr, j'irai m'asseoir dans les rangs de l'opposition comme député», a-t-il soutenu.

Désormais simple député de la majorité, il a indiqué qu'il siégera comme backbencher à l'Assemblée nationale. Il a également confié que sa révocation avait été vécue comme un «soulagement».

Interrogé sur ses ambitions politiques, Sydney Pierre a affirmé ne pas vouloir rejoindre les partis traditionnels. Il envisage plutôt la création d'un nouveau mouvement politique. Selon lui, la population réclame un véritable changement et aspire à l'émergence d'un «vrai mauricianisme».

Évoquant son rôle pour l'avenir, il a reconnu qu'il ne marquerait peut-être pas l'histoire à la manière de Barack Obama, mais il souhaite poser les bases d'un projet politique durable. «Kapav mo pa pou sa Barack Obama-la, me mo pou sa Martin Luther King ki pou met fondasion pou prosenn zenerasion»*, a-t-il déclaré.