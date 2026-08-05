Ile Maurice: Essentielle fait sa révolution

Pour ce nouveau rendez-vous mensuel, le magazine de la Mauricienne célèbre l'audace, les parcours atypiques, les petites révolutions du quotidien et une mode qui voit la vie en grand pour livrer un numéro qui donne envie de sortir des cases.

En couverture, Danielle Ah-Yu pour la sortie de son deuxième roman, Et si rien n'était joué ?. Après Les Soupirs de l'ombre, l'auteure signe une ode à l'audace et à tous les possibles. Du Canada où elle vit, la Mauricienne répond aux questions d'Essentielle. Un moment de partage inspirant, à l'image de ce numéro d'août qui invite à ne pas laisser les doutes écrire notre histoire à notre place.

Au fil des pages, la rédaction vous embarque entre culture, musique et portraits hauts en couleur. Côté détente, The Death of Robin Hood séduit par son anticonformisme et l'excellente prestation de Hugh Jackman en anti-héros. Mais si ce n'est pas votre tasse de thé, il y a de quoi faire avec la sélection livresque de la rédaction : Laetitia Colombani livre une fable universelle aussi percutante que nécessaire avec Un Jour sans femme alors qu'Eleanor Buchanan plonge ses lectrice.teur.s dans l'Écosse des années 30 pour suivre le destin des soeurs Blackmore sur fond de malédiction ancestrale.

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À découvrir également, les Stories de la chanteuse Annega, qui retrace la genèse de son dernier album, les mille et une vies d'Amélie Vitry Audibert et les raisons derrière le succès du spectacle des DreamBoys à The Capsule. Sans oublier un billet d'humeur qui pose une question aussi simple que libératrice : et si on fichait enfin la paix avec notre corps ?

Côté société, Essentielle s'intéresse à l'équilibre vies professionnelle et personnelle, parfois difficile à séparer. Comment gérer l'amour au bureau sans laisser les émotions prendre le dessus ? Entreprendre au féminin met en exergue le parcours de Vanessa Heerasing, dont la passion pour les plantes l'a conduite à bâtir Guava Bhava et à développer sa gamme de produits bien-être. La rédaction explore les nouvelles manières de travailler, d'aimer et de donner du sens à ce que l'on fait.

Sur une note plus mode, place à la couleur ! Exit le minimalisme : les teintes vibrantes, acidulées et joyeuses s'entrechoquent dans un grand jeu de color-blocking. Alors que le Clash du mois se joue autour de cette pièce iconique française qu'est la marinière. Dans l'univers de la beauté, place à la poudre bronzante pour un effet bonne mine et au retour des teintes minérales.

Côté bien-être, place au désir et aux petites phrases qui font du bien. Sexualité, pouvoir des mantras et nouvelles clés pour se reconnecter à soi composent un rendez-vous pensé pour prendre soin du corps comme de l'esprit.

Enfin, le grand dossier propose un abécédaire des bonnes habitudes car les petits déclics peuvent, mine de rien, provoquer de grands changements. Et pour les gourmets et les gourmands, la vanille vient parfumer la cuisine d'une douce note gourmande. Bref, pour ce mois d'août, Essentielle signe un numéro aussi libre que coloré et résolument positif. Bonne lecture !