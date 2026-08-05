Congo-Kinshasa: L'insécurité vide les carrés miniers et asphyxie l'économie locale à Mambasa

L'insécurité persistante dans plusieurs carrés miniers du territoire de Mambasa, en Ituri, entraîne le départ progressif de nombreux orpailleurs artisanaux et de leurs familles. Craignant pour leur sécurité, des habitants abandonnent les sites d'exploitation ainsi que leurs champs, une situation qui commence à avoir des répercussions sur l'économie locale, selon plusieurs témoignages concordants.

Cet exode forcé perturbe les circuits d'approvisionnement et engendre une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés.

Depuis plusieurs jours, des exploitants artisanaux quittent notamment les carrés miniers de Kilimamwenza, Biondo, Pakwa et Mateda. Selon des sources locales, ces déplacements sont liés aux opérations militaires en cours dans la zone et à la peur de nouvelles violences.

Des familles déplacées

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À pied ou à moto, plusieurs orpailleurs prennent la direction de Mambasa-centre et d'autres localités considérées comme plus sécurisées. Certains emportent une partie de leurs biens, laissant derrière eux leurs activités minières et leurs moyens de subsistance.

Cette situation touche également le secteur agricole. Plusieurs familles contraintes de fuir ont abandonné leurs champs, ce qui réduit progressivement l'offre des produits agricoles sur les marchés locaux.

La diminution de la production agricole commence à se faire ressentir sur les prix de certaines denrées alimentaires. Le prix d'une mesurette de haricot, par exemple, est passé de 1200 à 1500, voire 1 800 francs congolais, selon des sources dans la régions.

Pour certains acteurs économiques, la situation risque d'aggraver les difficultés des ménages si le retour de la sécurité n'est pas rapidement assuré.

Face à cette situation, des acteurs locaux appellent les autorités à renforcer durablement la sécurité dans les zones concernées afin de permettre aux populations de regagner leurs villages et de reprendre leurs activités économiques et agricoles.

L'administrateur du territoire de Mambasa contacté, n'a pas souhaité réagir pour l'instant à cette situation.