Afrique: Arrivée du Chef de l'État en République de Côte d'Ivoire pour les festivités du 66ème anniversaire de l'indépendance

5 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par PC

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, S. E Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema À l'occasion des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire.

À leur arrivée, le Couple présidentiel a été accueilli par Madame Nialé Kaba, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire.

Invité d'honneur de Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, le Chef de l'État prendra part, le 7 août prochain, aux festivités officielles de l'indépendance, aux côtés de plusieurs Chefs d'État et de gouvernement du continent. Cette invitation témoigne de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Gabon et la Côte d'Ivoire.

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En marge des célébrations, le Président de la République effectuera plusieurs activités, notamment des rencontres avec la communauté gabonaise établie en Côte d'Ivoire, des visites de sites et de projets structurants, ainsi que des échanges destinés à renforcer davantage la coopération entre les deux pays.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la tournée diplomatique du Chef de l'État en Afrique de l'Ouest, après les étapes du Ghana, de la Gambie et de la Sierra Leone. Elle traduit sa volonté de renforcer les partenariats africains, de promouvoir le partage d'expériences et de faire de la diplomatie un levier de développement au service des populations gabonaises.

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