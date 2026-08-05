Afrique: Abidjan déroule le tapis rouge à Brice Clotaire et zita Oligui Nguema

5 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par JS

Le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé à Abidjan ce 4 août 2026, accompagné de la Première Dame Zita Oligui Nguema, pour prendre part aux festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Invité d'honneur du Président Alassane Ouattara, le chef de l'État gabonais assistera aux célébrations officielles du 7 août.

Cette visite illustre le dynamisme de la diplomatie gabonaise en Afrique de l'Ouest et traduit une volonté commune de consolider les liens d'amitié, de coopération et de partenariat entre Libreville et Abidjan.

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