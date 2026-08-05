Afrique: Visite du Président de la République en République de Côte d'Ivoire à l'occasion des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance

5 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par PC

Dans le cadre de la poursuite de sa tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest, entamée à Accra (République du Ghana), puis à Banjul (République de Gambie) et à Freetown (République de Sierra Leone), le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu ce jour à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema.

Invité d'honneur de Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, le Chef de l'État prendra part, le 7 août 2026, aux festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, célébrées cette année sous le thème : « Forces de Défense et de Sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement ».

Cette participation s'inscrit dans la volonté du Président de la République de consolider les relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Gabon et la Côte d'Ivoire.

Elle traduit également l'engagement des deux Chefs d'État à renforcer leur partenariat dans des domaines d'intérêt partagé, au service du développement de leurs peuples.

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La présence du Chef de l'État à ces célébrations s'inscrit dans la continuité des relations privilégiées entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Elle fait notamment suite à la participation du couple présidentiel gabonais à la cérémonie d'investiture du Président Alassane Ouattara en décembre dernier et témoigne de la volonté commune des deux pays de poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale.

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