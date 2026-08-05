Kenya: Une nouvelle récolte d'espoir - Le coton Bt relance la filière cotonnière à Lamu

« Une récolte partagée, un espoir partagé. Mama Aisha Mohammed (à gauche) et Julia Njuguna (à droite) tiennent dans leurs mains du coton fraîchement cueilli dans le hameau de Mapenya, à Mpeketoni, dans le comté de Lamu. Cette image symbolise la manière dont le coton Bt redonne des moyens de subsistance, crée des opportunités et insuffle un regain d'optimisme aux communautés agricoles. »

Le voyage jusqu'à Lamu est long et éprouvant. Mais une fois arrivé sur cette île située au large de la côte kényane, le visiteur découvre un paysage d'une beauté exceptionnelle.

Au-delà des mangroves et des villages dispersés se dessine pourtant une autre réalité : celle de la résilience, de l'innovation et d'un nouvel espoir. Dans les champs verdoyants de coton Bt – une variété à haut rendement et résistante aux principaux ravageurs – des agriculteurs redonnent vie à une culture que beaucoup considéraient comme condamnée.

Pour des veuves comme Aisha Mohammed et Julia Njuguna , cette renaissance dépasse largement l'augmentation des rendements : elle permet de scolariser les enfants, de construire des maisons et de redonner confiance à une filière qui a longtemps fait vivre des générations de familles dans le comté de Lamu.

Le coton qui change des vies

À Mapenya, une localité rurale du comté, l'histoire d'Aisha Mohammed illustre cette transformation.

Membre de la communauté Bajuni, elle vivait essentiellement de l'élevage de quelques chèvres et bovins, une activité qui procurait des revenus insuffisants pour faire vivre sa famille. Chargée seule de ses petits-enfants, elle peinait quotidiennement à couvrir les besoins essentiels du foyer.

Tout a changé il y a un an lorsque les agents de vulgarisation du département de l'Agriculture du comté de Lamu lui ont proposé de cultiver du coton Bt.

Aujourd'hui, elle parle de cette culture avec une fierté discrète. Sa première récolte lui a rapporté bien davantage qu'elle ne l'avait imaginé. Les revenus générés lui permettent désormais de nourrir régulièrement ses petits-enfants, de financer leur scolarité et de préparer l'avenir. Elle envisage même d'améliorer son cheptel en achetant des races plus performantes grâce aux bénéfices tirés du coton.

« Dans notre communauté, nous n'avons jamais considéré l'agriculture comme une véritable source de revenus. Nous élevions quelques chèvres et quelques vaches pour le lait, et lorsque nous avions besoin d'argent, nous vendions une chèvre pour acheter de la nourriture. Mes parents cultivaient un peu de haricots mungo et vivaient parfois de la pêche, mais uniquement pour nourrir la famille. Même lorsque d'autres communautés installées ici par le gouvernement se sont lancées dans l'agriculture commerciale, nous sommes restés à l'écart. Tout a changé lorsque j'ai commencé à cultiver le coton Bt. Aujourd'hui, je peux prendre soin de mes petits-enfants sans vivre dans l'inquiétude permanente. Parfois, je me dis que j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. »

Une culture qui retient les jeunes au village

À quelques kilomètres de là, Julia Njuguna partage une expérience similaire.

Debout devant son champ de coton, elle montre avec fierté la nouvelle maison qu'elle a pu construire grâce aux revenus générés par cette culture.

L'amélioration de ses revenus a considérablement relevé le niveau de vie de sa famille.

Elle attribue une grande partie de cette réussite au travail des agents de vulgarisation agricole du comté, dont les visites régulières et les conseils techniques ont permis aux producteurs d'améliorer leurs pratiques culturales.

Avant l'arrivée du coton Bt, explique-t-elle, les anciennes variétés à pollinisation libre produisaient une fibre de qualité insuffisante pour répondre aux exigences des usines d'égrenage. Les producteurs vendaient alors un coton de faible qualité, rémunéré à des prix peu attractifs.

Aujourd'hui, ses récoltes atteignent régulièrement la catégorie Grade One , la meilleure qualité, ce qui lui permet de bénéficier du prix le plus élevé payé aux producteurs.

Mais ce qui la réjouit le plus est d'avoir transformé l'exploitation familiale en véritable entreprise agricole.

« Après leurs études, mes fils sont partis chercher du travail à Mombasa, mais ils n'ont trouvé que des emplois précaires et mal rémunérés. Je leur ai alors demandé de revenir au village pour travailler avec moi dans le coton. »

Selon elle, cette culture est devenue une activité rentable et respectable.

« Alors que je m'apprête à prendre ma retraite, je suis rassurée de savoir que mes fils ont un avenir ici, à Mpeketoni. Avec la nouvelle technologie Bt et l'accompagnement des services agricoles, je suis convaincue que le coton relancera notre économie locale et offrira des perspectives à beaucoup d'autres jeunes. »

Une filière en pleine renaissance

Ces témoignages deviennent de plus en plus fréquents dans le comté de Lamu, où le coton Bt contribue à faire renaître une filière qui avait pratiquement disparu.

Selon James Gichu , membre de l'exécutif du comté chargé de l'Agriculture, Lamu assure désormais près de 60 % de la production cotonnière du Kenya , faisant de ce territoire la principale région productrice du pays.

Pendant des années, les agriculteurs ont pourtant dû composer avec des variétés traditionnelles comme HART 89 , particulièrement vulnérables aux attaques de la chenille de la capsule africaine, principal ravageur du coton.

« Avec les anciennes variétés, les producteurs récoltaient entre 300 et 500 kilogrammes par acre », explique James Gichu. « Avec le coton Bt, une parcelle bien conduite peut produire plus de 1 500 kilogrammes par acre . »

Cette hausse spectaculaire des rendements a ravivé l'intérêt des producteurs.

« Avant 2019, moins de 3 000 agriculteurs cultivaient le coton. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 000 . »

AllAfrica Coton

La production progresse au même rythme.

L'an dernier, Lamu a produit environ 3,2 millions de kilogrammes de coton. Cette saison, le comté vise 9 millions de kilogrammes , grâce à une meilleure disponibilité des semences Bt et à des conditions climatiques favorables.

Un marché garanti pour les producteurs

La relance de la production s'appuie également sur des débouchés solides.

Selon James Gichu, le coton de Lamu alimente actuellement six usines d'égrenage réparties dans le pays, alors même que la demande dépasse encore largement l'offre.

Une nouvelle usine moderne construite par Thika Cloth Mill à Lamu devrait pouvoir traiter environ 56 tonnes de coton graine par jour , créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour les producteurs.

Le principal avantage du coton Bt réside dans sa résistance à la chenille de la capsule africaine, longtemps considérée comme le ravageur le plus destructeur de cette culture.

Grâce à cette résistance naturelle, les producteurs utilisent beaucoup moins de pesticides, réduisant ainsi leurs coûts de production tout en augmentant leurs rendements.

« Le prix minimum garanti au producteur est de 72 shillings kényans par kilogramme », précise James Gichu. « Lorsqu'ils disposent de bonnes semences et d'un marché assuré, le coton devient une activité très rentable. »

Des défis persistent

Malgré ces progrès, plusieurs obstacles demeurent.

Les semences Bt restent coûteuses, leur prix variant entre 4 000 et 4 500 shillings kényans par kilogramme . Leur disponibilité demeure également limitée, freinant l'adoption de cette technologie par un plus grand nombre de producteurs.

James Gichu estime que le développement d'une production locale de semences permettrait de réduire les coûts et de démocratiser leur utilisation.

Les coopératives au cœur de la relance

La renaissance de la filière repose aussi sur les coopératives agricoles, qui ont continué à soutenir les producteurs malgré les années difficiles.

David Njuguna , président de la Kenyatta Farmers Cooperative Society , rappelle que cette organisation, créée en 1976, a longtemps accompagné l'essor du coton dans la région.

« J'ai grandi et fait mes études grâce aux revenus du coton », raconte-t-il.

Selon lui, le déclin de la filière a commencé lorsque l'égrenage est devenu un monopole et que les prix payés aux producteurs ont fortement chuté.

Face à la baisse de rentabilité, de nombreux agriculteurs ont abandonné cette culture.

Les coopératives et les organisations de producteurs ont ensuite travaillé avec les autorités afin de réformer le secteur. La mise en place d'un système de prix plus stable et le retour des investissements ont progressivement restauré la confiance.

Aujourd'hui, Thika Cloth Mills constitue le principal acheteur de la coopérative, garantissant aux producteurs un débouché fiable.

Cette saison, David Njuguna prévoit d'égrener environ 2,5 millions de kilogrammes de coton, tout en soulignant que les retards dans la livraison des semences Bt continuent de limiter la production.

« La saison des pluies n'attend pas les agriculteurs. Lorsque les semences arrivent trop tard, ils manquent la période de semis, ce qui réduit fortement la récolte. »

Selon lui, garantir la disponibilité des semences avant le début des pluies sera indispensable pour consolider la relance de la filière et répondre à une demande industrielle en forte croissance.

Une économie locale qui reprend vie

À Mpeketoni, les effets de cette renaissance dépassent largement les exploitations agricoles.

À la tombée de la nuit, les motos ramènent les producteurs vers leurs villages après une journée de travail. Les petites boutiques se remplissent de clients, les quincailleries enregistrent une activité soutenue et de nouvelles maisons remplacent progressivement les anciennes.

Tout indique que l'argent circule de nouveau dans cette économie locale.

Le pouvoir d'achat des ménages agricoles progresse et ses effets se font sentir bien au-delà des champs de coton.

Pour de nombreux habitants, le coton Bt ne représente plus seulement une variété plus productive.

Il redonne de la dignité au métier d'agriculteur, encourage les jeunes à revenir travailler la terre et permet aux familles d'envisager l'avenir avec davantage de sérénité.

En quittant Mpeketoni pour rejoindre l'île de Manda à travers l'océan Indien, une évidence s'impose : cette histoire dépasse largement celle d'une simple innovation agricole.

Elle raconte comment une nouvelle variété de semences permet à des veuves de financer l'éducation de leurs enfants, à des familles de construire de nouvelles maisons, à des jeunes de choisir l'agriculture plutôt que le chômage, et à tout un territoire de reconstruire une filière grâce à l'innovation, à des marchés fonctionnels et à un leadership local.

Au-delà des champs de coton, Lamu offre une leçon plus vaste pour l'Afrique. En augmentant sa production, en attirant des investissements dans la transformation industrielle et en renforçant l'ensemble de la chaîne de valeur, le comté démontre que l'avenir du continent ne réside pas uniquement dans l'exportation de matières premières, mais dans la création de valeur, le développement industriel et le partage des bénéfices avec les communautés qui produisent cette richesse.