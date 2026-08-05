Angola: Trois autres blessés de l'accident de Cuanza-Sul transférés à Luanda

Sumbe — Trois des six blessés de l'accident de la route survenu à Cuanza-Sul, qui étaient hospitalisés à l'hôpital général Raúl Dias Argüelles, ont été transférés ce mardi vers l'unité des grands brûlés Julius Nyerere, à Luanda, en raison de la nature de leurs blessures.

Le chef du service de chirurgie de l'hôpital général de Cuanza-Sul, Bernardo Baptista, a expliqué à la presse que ce transfert visait à garantir une prise en charge spécialisée pour les patients souffrant de brûlures, bien que leur état clinique soit jugé stable.

Selon le responsable, 21 victimes de l'accident avaient été initialement admises à l'hôpital municipal « 17 de Setembro » ; six d'entre elles ont ensuite été transférées vers le plus grand établissement de santé de la province de Cuanza-Sul, l'hôpital général « Comandante Raúl Dias Argüelles ».

Les victimes présentent divers traumatismes, notamment des luxations de la cheville, des écorchures et des brûlures considérées comme légères.

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Bernardo Baptista a indiqué que les trois patients ne nécessitant pas de soins spécialisés devraient sortir de l'hôpital ce mardi même, tandis que les trois autres ont été transférés à Luanda pour y poursuivre leur traitement.

L'accident, survenu dans la matinée de lundi au carrefour de Quibaúla, sur la route nationale BR-100, a impliqué un autobus et un tricycle transportant du carburant, faisant 22 morts et 12 blessés.