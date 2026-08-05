Angola: Quipungo change de visage grâce aux travaux de voirie

Quipungo — La municipalité de Quipungo, dans la province de Huíla, change de visage grâce à un programme de bitumage des voies urbaines et périurbaines couvrant, dans une première phase, quatre kilomètres.

Lancés il y a sept mois, ces travaux comprennent non seulement le revêtement des chaussées, mais aussi la signalisation routière et la construction de trottoirs.

Selon un communiqué de l'administration municipale de Quipungo, cette première phase porte sur quatre kilomètres de rues ; les progrès déjà réalisés ouvrent la voie au développement urbain de l'ancienne Vila Paiva Couceiro, dans le cadre d'un programme financé par des ressources locales.

Bien qu'elle ait débuté en janvier de cette année, l'intervention, réalisée par l'entreprise STATUS, améliore déjà la mobilité, renforce la sécurité routière et facilite l'accès aux services essentiels, tout en valorisant l'image de la localité.

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Selon l'administration municipale, cet investissement marque une nouvelle étape dans l'engagement du gouvernement à offrir de meilleures conditions de vie à la population locale, à jeter les bases d'une croissance durable et, ce faisant, à attirer de nouveaux investissements.

Le chauffeur de taxi Mário Vapor, âgé de 35 ans, a qualifié de « véritable plaisir » la nouvelle image de la municipalité et a exprimé l'espoir que le programme s'étende à la périphérie.

Un autre habitant, le retraité Olegário Ferreira (62 ans), a affirmé qu'il vivait dans la municipalité depuis sa naissance et que c'était la première fois qu'il voyait des travaux d'une telle envergure.

Dotée d'un réseau routier d'environ 125 kilomètres, la municipalité de Quipungo est limitrophe de celles de Caluquembe, Cacula, Matala, Gambos et Chibia.

Elle compte 158 918 habitants, issus majoritairement des groupes ethnolinguistiques Nyaneka et Umbundu, et abrite également une petite communauté de métis d'origine portugaise.