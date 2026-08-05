Angola: Cuvango prépare le 15e tournoi international multidisciplinaire

Cuvango — L'administration municipale de Cuvango (Huíla) a entamé cette semaine les préparatifs du 15e Tournoi international multidisciplinaire, qui se déroulera du 17 au 20 septembre, par des visites dans les locaux dédiés aux activités récréatives et de sportives.

L'événement rassemblera des athlètes et des amateurs de sport d'Angola, de Namibie, d'Afrique du Sud et du Portugal, en vue de promouvoir les échanges sportifs, le tourisme et la mise en valeur des potentialités naturelles de la région.

Cette initiative, lancée par les organisations Mumba-Fishing et Resistência 4x4 Off Road, intègre diverses disciplines sportives, notamment le tir au pigeon d'argile, la pêche au poisson-tigre, le jeu de cartes, le gymkhana 4x4, ainsi que d'autres activités sportives et récréatives.

« L'objectif est d'offrir des moments de compétition, de loisirs et de convivialité entre les participants nationaux et étrangers », a déclaré à ce mardi à l'ANGOP, le responsable de résistance 4x4 Off Road, à Marito Kacongo.

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Il a expliqué que ce tournoi vise à rassembler des athlètes venus de différentes régions d'Angola et de l'étranger, afin de promouvoir l'échange d'expériences, stimuler la pratique sportive et renforcer la prise de conscience de la préservation de l'environnement, en associant le sport à la conservation des ressources naturelles.

Marito Kacongo a déclaré que les inscriptions sont ouvertes pour les équipes intéressées à participer à cet événement, ajoutant que l'objectif principal est de valoriser et de faire connaître les attractions touristiques de la municipalité de Cuvango, contribuant ainsi au renforcement du tourisme local et au développement économique de la région.

Située à 356 kilomètres à l'est de Lubango et avec plus de 42 000 habitants, Cuvango s'affirme comme un important pôle touristique, propulser par des investissements privés dans le tourisme rural, disposant de vastes propriétés avec d'espèces sauvages et les rivières Cubago et Cutato, où l'on pratique la pêche sportive.