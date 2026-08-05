Angola: Un homme tue sa femme après qu'elle a été victime d'une agression sexuelle

Cuito — Un homme a été arrêté dans la municipalité de Catabola, province de Bié, accusé d'avoir tué son épouse à coups de machette après avoir appris qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle lors d'une réunion festive.

S'adressant à la presse ce jour, le porte-parole du Service d'enquête criminelle (SIC) de Bié, Carlos Oliveira, a expliqué que les faits se sont déroulés le 21 juillet dans le village de Tchissamba (commune de Sande). La victime revenait d'une fête de mariage où elle aurait été enivrée puis agressée sexuellement par des individus non encore identifiés.

Selon l'inspecteur en chef des enquêtes criminelles, le suspect, âgé de 48 ans, a réagi violemment en apprenant la situation ; il a frappé son épouse avec une machette, lui infligeant des blessures graves qui ont entraîné sa mort.

Le responsable du SIC a également indiqué que le suspect avait tenté de dissimuler le corps en le transportant jusqu'aux rives d'une rivière, où il a été retrouvé huit jours plus tard.

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D'après Carlos Oliveira, l'enquête se poursuit pour élucider les circonstances du décès de la femme, âgée de 44 ans, et pour établir les responsabilités des personnes impliquées.