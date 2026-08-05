Congo-Kinshasa: Doctrine d'Etat !

Trois décennies de silence assourdissant, de plaies béantes et de tragédies occultées trouvent enfin leur véritable riposte politique. Le « Genocost » n'est plus seulement un cri de ralliement de la société civile ou un symbole de deuil national ; il s'érige désormais en une doctrine d'État. En institutionnalisant la commémoration des crimes commis en République Démocratique du Congo pour des motifs économiques, le Gouvernement opère un tournant stratégique majeur.

Cette diplomatie offensive de la mémoire, portée au plus haut sommet de l'appareil étatique, marque une rupture fondamentale avec l'ère de la résignation passive. Pendant trop longtemps, le récit des conflits sanglants à l'est du pays a été dicté par l'extérieur, dilué dans la sémantique floue des crises humanitaires ou des guerres ethniques. En qualifiant solennellement ces atrocités de génocide économique, les autorités congolaises nomment enfin la racine du mal. Elles pointent ouvertement du doigt le lien incestueux entre le pillage systématique de nos ressources stratégiques et le sang versé de nos compatriotes.

Ce recadrage sémantique et juridique n'est pas une simple coquetterie de langage. C'est une arme de reconstruction massive de l'identité nationale et un puissant levier d'action judiciaire internationale. Sur le plan interne, la stratégie gouvernementale pose les fondations durables d'une résilience collective. L'intégration de cette tragédie dans les programmes scolaires, l'édification de monuments d'envergure et l'action concrète du Fonarev pour réparer les vies brisées participent d'un même élan. Il s'agit de transformer le traumatisme en un ciment patriotique indestructible.

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Une nation qui oublie son histoire est condamnée à la revivre ; une nation qui l'honore se donne les moyens de défendre son intégrité. Cependant, le véritable défi de cette doctrine réside dans sa résonance internationale. Pour que le Genocost passe du statut de symbole national à celui de jurisprudence mondiale, le plaidoyer juridique doit être impeccable. La diplomatie congolaise joue ici sa crédibilité historique. Elle doit impérativement transcender les déclarations de principe pour imposer des sanctions concrètes contre les prédateurs économiques et leurs relais étatiques.

La justice transitionnelle ne sera effective que si elle parvient à briser l'impunité totale des multinationales et des puissances régionales complices. L'éditorialisation du Genocost par le pouvoir public est une initiative louable, mais elle exige une cohérence absolue. Elle ne saurait masquer les failles structurelles de notre propre appareil sécuritaire ou les lenteurs administratives qui pénalisent encore l'indemnisation des victimes. La mémoire est un carburant puissant, mais elle nécessite un moteur étatique irréprochable pour faire avancer le pays vers une paix durable. Le chemin vers la reconnaissance internationale sera long et parsemé d'embûches géopolitiques.

Mais en choisissant de faire de la mémoire un pilier central de sa politique étrangère et de sa cohésion nationale, la RDC refuse le statut de victime éternelle. Le Genocost est le manifeste d'une nation debout, déterminée à transformer ses larmes en un bouclier souverain et à exiger, sans faiblir, que justice soit rendue.