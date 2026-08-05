Congo-Kinshasa: Réforme administrative - Le Ministère de l'Agriculture accélère la modernisation de son administration

5 Août 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire a lancé le 29 juillet 2026 à Maluku, une retraite de travail consacrée à la révision de son cadre et de sa structure organique. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, MuhindoNzangi Butondo, de doter le Ministère d'une administration moderne, performante et capable d'accompagner efficacement la transformation du secteur agricole.

Placés sous la coordination du Secrétaire Général à l'Agriculture et à la Sécurité Alimentaire, #BenjaminToirambe Bamoninga, les travaux réunissent les experts du Ministère de l'Agriculture et ceux de la Fonction publique afin d'élaborer un cadre organique conforme aux standards de modernisation de l'administration publique.

Cette réforme vise notamment à rationaliser les structures, améliorer la gouvernance, renforcer la qualité des services et rapprocher davantage l'administration des producteurs agricoles.

À travers cette démarche, le Ministère réaffirme son engagement à bâtir une administration plus efficace, au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole de la République démocratique du Congo.

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