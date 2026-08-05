Congo-Kinshasa: Génocost - L'Ambassadeur Jean-Baptiste Musenga mobilise la diaspora congolaise et honore la mémoire des victimes en Egypte !

La République démocratique du Congo a commémoré le Génocost, le 2 août 2026, une date désormais consacrée au souvenir des millions de Congolais victimes des guerres, des massacres, des pillages et des multiples violences qui ont endeuillé le pays, particulièrement dans sa partie orientale.

À travers cette commémoration, le peuple congolais entend rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de plus de trois décennies de conflits, mais aussi rappeler au monde l'ampleur des souffrances subies par les populations civiles. Cette journée se veut également un appel à la justice, à la vérité et à la préservation de la mémoire collective afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus. À cette occasion, des cérémonies de recueillement ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national. Des Congolais établis à l'étranger se sont également joints à cette démarche de mémoire à travers plusieurs manifestations organisées dans les missions diplomatiques de la RDC.

En République arabe d'Égypte, l'Ambassade de la RDC a organisé une célébration eucharistique à l'église Saint-Joseph de Zamalek, au Caire. La célébration a rassemblé des membres de la diaspora congolaise vivant en Égypte ainsi que des représentants du corps diplomatique. Dans une atmosphère de recueillement, de mobilisation et de patriotisme, les participants ont prié pour les victimes des violences qui ont marqué l'histoire récente de la République démocratique du Congo.

Profitant de cette cérémonie, l'Ambassade de la RDC en Égypte a réaffirmé son engagement à préserver la mémoire nationale et à soutenir toutes les initiatives visant à faire reconnaître les souffrances endurées par le peuple congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant l'ambassadeur de la RDC, Jean-Baptiste Kasongo, absent pour raison de mission, la deuxième secrétaire d'ambassade, Naomie Kusompi, a prononcé un message fort à l'occasion de cette commémoration.

« Commémorer le GENOCOST, c'est refuser que le 2 août demeure seulement le souvenir d'une tragédie ; c'est en faire un acte de mémoire, de vérité et de vigilance au service des générations futures », a-t-elle déclaré. Elle a également réaffirmé la détermination de la République démocratique du Congo à poursuivre son plaidoyer sur la scène internationale. « La RDC poursuivra son plaidoyer pour la reconnaissance internationale du GENOCOST, afin que la vérité soit établie, que justice soit rendue aux victimes et que plus jamais de tels crimes ne puissent être commis dans l'indifférence », a-t-elle insisté.

Pendant ce temps, à Kinshasa, la cérémonie officielle s'est déroulée au Mémorial du Génocost sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les autorités nationales, des représentants des institutions, des membres des familles des victimes ainsi que plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie empreinte d'émotion. La journée s'est poursuivie par une grande mobilisation populaire à l'esplanade de l'Échangeur de Limete. Des activités culturelles, des prestations d'artistes congolais ainsi que des témoignages ont rythmé cette rencontre, destinée à honorer la mémoire des disparus tout en sensibilisant la population, en particulier la jeunesse, à l'importance de préserver la paix. Instituée par les autorités congolaises, la Journée nationale du Génocost est célébrée chaque 2 août. Cette date rappelle le déclenchement de la deuxième guerre du Congo en 1998, un conflit qui a profondément bouleversé le pays et entraîné d'immenses pertes humaines.

La reconnaissance officielle de cette journée repose sur l'article 28 de la loi du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits, ainsi que des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Au-delà des cérémonies de recueillement, le Génocost est devenu un symbole de la lutte pour la reconnaissance des souffrances du peuple congolais. Les autorités espèrent voir cette tragédie mieux connue et reconnue à l'échelle internationale afin que les victimes obtiennent justice et que la communauté internationale s'engage davantage dans la prévention de tels crimes.

Qu'elle soit célébrée à Kinshasa, au Caire ou dans d'autres capitales du monde, cette journée rappelle que la mémoire des victimes demeure une responsabilité collective. Elle invite les Congolais, où qu'ils se trouvent, à rester unis autour des valeurs de paix, de justice, de solidarité et de respect de la dignité humaine.