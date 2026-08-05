Afrique: Parlement panafricain - A Johannesburg, Aimé Boji Sangara porte la voix de la RDC sur la sécurité, le climat, l'énergie et l'Agenda 2063

À l'occasion de la Conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux du Parlement panafricain (PAP), tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 31 juillet au 1er août 2026, le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a mis à profit son séjour pour mener une intense offensive de diplomatie parlementaire en faveur des priorités stratégiques de la RDC et de l'Afrique.

Intervenant au cours de plusieurs sessions de haut niveau, il a porté la voix de la République démocratique du Congo sur les grands enjeux continentaux, notamment la paix et la sécurité, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'intégration énergétique et la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Lors d'une session consacrée aux meilleures pratiques de l'Agenda 2063, le Président de la chambre basse a présenté deux projets structurants portés sous le leadership du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo : le Couloir vert Kivu-Kinshasa et le Programme Grand Inga. Il a souligné que le premier constitue un projet phare de préservation des forêts du bassin du Congo, de promotion de l'économie verte et de résilience climatique, tandis que le second, fort de son potentiel de 44 000 MW, représente un levier majeur d'industrialisation de la RDC et d'intégration énergétique du continent, en réponse notamment à une demande sud-africaine de plus de 2 500 MW.

Au cours d'une autre session, consacrée à la diplomatie parlementaire et à la gouvernance, Aimé Boji Sangara a fermement dénoncé l'inaction du Parlement panafricain face à l'agression dont la RDC est victime. Il a exigé la présentation et le débat en plénière du rapport de la mission effectuée dans l'Est du pays il y a plus d'une année, estimant que la crédibilité de la diplomatie parlementaire africaine repose sur sa capacité à transformer ses engagements en actions concrètes.

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Le Président de l'Assemblée nationale a également rappelé la poursuite de l'agression rwandaise, les graves violations des droits humains, les déplacements massifs des populations ainsi que le pillage des ressources naturelles congolaises, appelant les parlements africains à jouer pleinement leur rôle dans la prévention des conflits, la protection des populations et la défense de la souveraineté des États.

À travers cette participation remarquée, Aimé Boji Sangara aura démontré que la diplomatie parlementaire constitue un instrument stratégique au service des intérêts de la RDC, en plaçant simultanément au coeur des débats africains les impératifs de sécurité, les opportunités économiques, les enjeux climatiques, la valorisation des immenses ressources naturelles du pays et sa contribution à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.