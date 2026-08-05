Congo-Kinshasa: Samedi dernier au Centre Bondeko de Kinshasa - La LIFUDS a célébré la Journée internationale de la Femme africaine

La Journée Internationale de la Femme Africaine a vécu le samedi 1er août 2026 au Centre Bondeko de Kinshasa. La Ligue des Femmes de l'UDS, LIFUDS, a célébré l'édition 2026 avec un jour de retard. La date retenue par l'Organisation des Nations Unies, ONU, est le 31 Juillet de chaque année.

Cette manifestation au caractère studieux a été marquée par la tenue d'une Matinée Politique placée sous le thème « Maîtrise de l'information dans la lutte antifasciste » qui a connu cinq interventions exposées à l'intention des cadres, féminins et masculins, de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, conduits personnellement par son Président National, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Co-Initiateur de Sovintern, et de quelques invités.

L'ouverture de ladite Matinée Politique a été séquencée en deux temps forts : le mot d'ouverture prononcé par la Présidente Nationale de la LIFUDS, Madame Charlotte Buimpe Diombelayi, Membre Co-Fondateur de Sovintern, et le message de l'Ambassadeur du Venezuela en République Démocratique du Congo avec résidence à Brazzaville, Son Excellence Laura Evangelia Suarez.

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Dans son mot d'ouverture, la Présidente Nationale de la LIFUDS a situé l'importance de la Matinée Politique et du thème choisi qui traduit notre époque où les armes ne sont plus seulement les fusils ou les bombes mais l'information est devenue également une arme puissante. « Celui qui contrôle l'information, influence les consciences, oriente les opinions et peut même réécrire l'histoire », a-t-elle dit avant d'ajouter que « le fascisme ne progresse pas uniquement par la violence. Il avance aussi par le mensonge, la peur, la manipulation et la désinformation. Lorsqu'un peuple ne maîtrise plus son information, il devient vulnérable à la propagande et proie facile pour la domination ».

Madame Charlotte Buimpe Diombelayi a conclu en disant qu'en « maîtrisant l'information, nous renforçons notre capacité à défendre la paix, la justice sociale, la souveraineté de nos peuples et les droits des femmes africaines ».

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en RD Congo avec résidence à Brazzaville , Son Excellence Laura Evangelia Suarez, a envoyé un message vidéo aux membres de la LIFUDS qui a été lu dans la salle et dans lequel elle a chaleureusement salué les participants à la Matinée Politique de la LIFUDS tout en mettant l'accent sur le combat d'Aoua Keita caractérisé par la foi et l'engagement dans la lutte pour la décolonisation de l'Afrique. Elle a aussi mis en exergue l'importance des relations entre les africains et la diaspora africaine. Elle a conclu par la diplomatie de l'utérus qui mentionne les nouvelles naissances, en se référant à son statut de sage-femme, donneuse de vie, de lumière et d'espoir.

En réponse au message émouvant de l'Ambassadeur vénézuélien aux Femmes de l'UDS, le Président National Crispin Kabasele Tshimanga B. K. a loué le geste de la diplomate vénézuélienne et a renouvelé l'engagement de l'Union des Démocrates Socialistes, premier parti anti-impérialiste congolais, dans la lutte antifasciste, anti-impérialiste et anticolonialiste aux côtés d'autres forces progressistes mondiales dont le PSUV, partenaire de l'UDS.

La deuxième fresque a été constituée des exposés. La première à ouvrir le bal des interventions a été la Première Vice-Présidente Nationale de la LIFUDS, Madame Agnès Ntumbabu Nsabua, qui a, dans son intervention intitulée « L'éducation politique, rempart contre la désinformation », démontré que l'éducation politique est le premier rempart contre la désinformation. Car, un peuple éduqué politiquement est moins vulnérable aux manipulations, aux discours de haine et aux tentatives de division ».

La deuxième intervention « Maîtrise de l'outil numérique pour une communication militante » présentée par Madame Nadège Ndomba Muya, Secrétaire Nationale de la LIFUDS, a permis de comprendre que la maîtrise des outils numériques en tant qu'élément indispensable pour porter haut et fort efficacement la voix des femmes, diffuser les idées et renforcer la communication militante en vue d'être au service de la vérité, de la société et de la mobilisation populaire.

La Secrétaire Nationale de la LIFUDS, Madame Géorgine Mosange Monomato, a planché sur la déconstruction de la propagande pour mieux résister en invitant les militants à faire la différence entre l'information et la propagande fasciste sous le titre « Entre l'information et la propagande fasciste : déconstruire pour résister ».

La Présidente Nationale de la LIFUDS a, quant à elle, parlé de « La mémoire historique comme arme antifasciste ». Madame Charlotte Buimpe Diombelayi a sensibilisé les cadres, féminins et masculins de l'UDS, sur l'importance de la mémoire historique comme une arme redoutable dans la lutte antifasciste en rappelant que « les peuples qui connaissent et maîtrisent leur histoire deviennent imperméables à la manipulation et à la domination ».

Madame Synthia Nanga Kande, Deuxième Vice-Présidente Nationale de la LIFUDS, a clôturé la série des exposés en affirmant que la solidarité internationale et la circulation de l'information entre les femmes en lutte constituent une force irremplaçable dans la lutte antifasciste.

Dans son mot de clôture, la Présidente Nationale de la LIFUDS a fait remarquer que la célébration de la Journée Internationale de la Femme Africaine constitue un appel à la poursuite du combat de la femme africaine pour la dignité, la justice sociale, l'égalité, la paix et la souveraineté des peuples.

Elle en a profité pour exprimer la solidarité de la LIFUDS avec les femmes palestiniennes, cubaines, vénézuéliennes, saharouies et tant d'autres. Elle a condamné les conditions de vie très difficiles des femmes africaines et dénoncé la marchandisation de la jeune fille africaine par la dot et le mariage précoce.

La LIFUDS a été honorée, à cette occasion, par l'envoi de la chanson « La femme » du Docteur François Adja Assemien, de nationalité ivoirienne, Président de la Conscience Révolutionnaire Africaine, CRA, qui vit actuellement aux Etats-Unis d'Amérique, laquelle chanson a agrémenté toute la Matinée Politique.